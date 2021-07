El PP no estará en el Pacto por Granada con “concejales tránsfugas de Cs”

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, César Díaz, ha denunciado esta mañana “lo que había detrás del voto de los dos concejales tránsfugas de Ciudadanos para hacer alcalde a Paco Cuenca”, por lo que ha reseñado que “el PP no va a estar en el Pacto por Granada, mientras Cuenca no aclare el papel que van a tener los conejales tránsfugas” y ha pedido “a los demás grupos, especialmente a UP y Vox que no amparen a este gobierno vergonzoso de las prebendas”.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz ha recriminado a PSOE y Cs que “este pacto existía y había un acuerdo que va saliendo con cuenta gotas, pero vamos conociendo detalles.” Así, dentro de lo que Díaz denomina como “el Pacto de las Prebendas, parece que sí había estos compromisos, ya sabemos que Luis Salvador tendrá competencias dependencias propias, staff y un presupuesto, según se desprende de este decreto, con lo que volvemos a la peor práctica de Cuenca que es gobernar a golpe de decretos”.

El portavoz del PP ha añadido que “Luis Salvador tendrá un chiringuito que Paco Cuenca le ha concedido con dos empelados, un local y crédito para el ejercicio de sus funciones”, por lo que ha exigido “saber dónde están estas dependencias y si ha tenido algo que ver el hoy alcalde Paco Cuenca con el desmantelamiento de la Agencia Albaicín, escasos minutos antes de presentar su renuncia Luis Salvador”. Además, César Díaz ha indicado que “queremos saber detalles sobre la plataforma de contenidos OTT GRX TV. Es la única ciudad que tiene una concejalía dedicada a la gestión de contenidos de esta plataforma Made in Luis Salvador”.

A propósito de la situación de Luis Salvador y de José Antonio Huertas en el seno del partido Ciudadanos, Díaz ha recriminado a la formación naranja que “pese a las numerosas declaraciones de su partido que lo sitúan fuera, la verdad es que en este momento aún no se ha recibido notificación alguna a tal efecto en el Ayuntamiento de Granada”.

El portavoz popular volvió a arremeter contra PSOE y Luis Salvador al decir que “Luis Salvador ha dejado atrás su rechazo a un alcalde imputado a cambio de 40 sillones, es decir, 40 cargos propuestos a los concejales tránsfugas de ciudadanos en el gobierno de Cuenca, el alto precio que Paco Cuenca y la ciudad de Granada han pagado por este apoyo”.

Díaz ha agregado que “no solo queda esto aquí, todo el staff que tenía como alcalde Luis Salvador, ahora Paco Cueca los va a reubicar y ha incorporado a su equipo de gobierno socialista a cinco de los siete cargos de confianza que tenía Luis Salvador, incluso cediendo algún puesto eventual de la cuota del PSOE a personal de Cs”.

Por esto, ha finalizado el edil popular, “nuestra posición es rotunda, el PP no va a blanquear a este gobierno sustentado en tránsfugas, no va a ser cómplice del reparte de sillones y le vamos a pedir a los demás grupos, especialmente a UP y Vox que no amparen a este gobierno vergonzoso de las prebendas”.