El PP critica la "parálisis y abandono" de los proyectos de Medio Ambiente por parte del Ayuntamiento de Granada

El grupo municipal popular ha denunciado el estado de suciedad en el que "el equipo de Gobierno socialista tiene sumida a la ciudad de Granada", y ha lamentado la "parálisis y abandono" de los proyectos en el área de Medio Ambiente, poniendo como ejemplo su ausencia en los presupuestos de partidas para este año.

Así lo ha manifestado la concejal del grupo Popular Pepa Rubia, quien ha informado esta mañana sobre la gestión llevada a cabo por el PSOE en relación al área de Medio Ambiente, “donde no se ha trabajado para mejorar la calidad del aire ni la contaminación ambiental, visual o acústica”, según recoge una nota de prensa difundida por el grupo.

Según Rubia, este es un tema recurrente en las Juntas Municipales de Distrito (JMD), donde los vecinos “nos mandan numerosas fotografías a modo de denuncia para mostrar que llevamos meses sin ver la limpieza a fondo de contenedores, que producen malos olores debido a la época estival”, ha apostillado la

edil.

La edil popular ha señalado que solo vemos que "la limpieza de la ciudad le cuesta al granadino 120.000 euros al día"; que la preocupación del Gobierno socialista está en cambiar el nombre de las calles; en dar de comer a los gatos del Darro; y que nos quieren vender que Granada es la ciudad de la Cultura, cuando solo dan 5.000 euros al centenario del Cante Jonde y 30.000 para la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Otro de los aspectos preocupantes en verano es la limpieza de solares, ante lo que destaca la “nefasta campaña que se está realizando este año de desbroce de la ciudad, empezando tarde y mal y culpabilizando a las distintas empresas que intervienen en estas tareas de su retraso y de su nefasta ejecución”, ha destacado Rubia.

Y es que otro de los aspectos que lastra la imagen de la ciudad es la licitación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, del que “no se sabe absolutamente nada, sino que vemos ocultismo y falta de transparencia, a pesar de que se les ha solicitado en las comisiones informativas una reunión para que se nos informe sobre el nuevo enfoque que, según el gobierno socialista, le van a dar al nuevo contrato”, petición que se vuelve a reiterar hoy en la comisión de Medio Ambiente, ha señalado la concejal del PP, que ha añadido que “el partido socialista no ha mantenido ni una sola reunión con este grupo para informarnos de los pliegos técnicos y administrativos y de las previsiones de fechas de licitación del nuevo contrato”. Sin embargo, en el último pleno, el responsable del área informó de que saldría a licitación en este mes de julio, pero a día de hoy no se conoce nada al respecto, según el grupo.

No funcionan los medidores de calidad de aire

Rubia ha reseñado otro proyecto importante abandonado por parte del equipo de Gobierno socialista de la ciudad, como es el de los medidores de calidad del aire de la ciudad. Un año después de su instalación solo funcionan 12 de los 300 instalados y no se plantea su ampliación en nuevas zonas estratégicas de la ciudad, lo que es “una cuestión fundamental, ya que estos medidores complementarán la información recibida por las dos estaciones de medición instaladas por la Junta de Andalucía”, ha subrayado la edil popular.

Pepa Rubia ha afeado que también se nota el abandono de todas las cuestiones relativas a economía circular, donde no hay “ningún proyecto nuevo a destacar”, sino que “todos los programas han seguido su dinámica y su rodaje normal sin que hayamos visto ampliarlos a nuevos puntos de la ciudad, estando zonas como Pedro Antonio de Alarcón o el Realejo, por ejemplo, a la espera de la recogida puerta a puerta de vidrio en los negocios de hostelería de dichos barrios”.

En cuanto a las nuevas ordenanzas que comenzaron su redacción y que son fundamentales para adecuarse a la nueva realidad social en la ciudad, como es la ordenanza de actividades y la de limpieza y ornato público, “tampoco sabemos nada”, ha reprochado Rubia. Ambas se han quedo obsoletas, “la primera porque aún no ha tenido su adecuación al Decreto 155 de la Junta de Andalucía y la relativa a limpieza y ornato público porque no recoge aspectos fundamentales, como son las sanciones por no limpiar los orines del perro, igual que ya lo hacen otras ciudades como Almería, y adecuarla a lo que va a ser el nuevo contrato de limpieza de la ciudad”.

En cuanto a polución, “no se ha hablado absolutamente nada de lo que va a ser la nueva Ley de Calidad del Aire de la ciudad”, ha criticado Rubia, que ha agregado que es “la Junta de Andalucía la que está llevando a cabo este impulso tan importante para la ciudad de Granada”, para el que no se ha convocado la comisión ambiental para tratar estos temas con implicación de todos los agentes sociales, como Ecologistas en Acción, la Universidad de Granada, el Consejo Social, por no hablar del “abandono de las reuniones trimestrales con los concejales de medio ambiente de los municipios del Área Metropolitana”.