El PP pide al alcalde de Granada que deje de poner "piedras en el camino" a la Junta

El coordinador del Grupo Municipal Popular, Luis González, ha criticado hoy la falta de lealtad del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, a la Junta de Andalucía tras demostrar a diario que está más centrado en la confrontación y en poner piedras en el camino al Gobierno Andaluz que en trabajar por la ciudad de Granada. En concreto, el edil se ha referido a las últimas declaraciones del concejal de Urbanismo socialista en la capital, quien ha criticado la “rigidez de la normativa impuesta por la Junta de Andalucía para el

desarrollo de la nueva fase de Santa Adela” tras la publicación de la Orden de 21 de enero para la convocatoria de subvenciones en el área de regeneración y renovación urbana Santa Adela fases 2 y 3 de la UE-3.

González ha recordado a Fernández Madrid que la administración autonómica está cumpliendo, como es su obligación, con la normativa vigente y siguiendo los pasos del acuerdo de la comisión bilateral alcanzado entre todas las administraciones involucradas en este proyecto el pasado 7 de octubre que va a suponer “una auténtica mejora de la calidad de vida de los vecinos”.



“La Junta de Andalucía está, simplemente, cumpliendo con la legislación que precisamente fue aprobada cuando el PSOE estaba gobernando”, ha dicho González, añadiendo que, por esta razón, resulta incomprensible este rechazo a los procedimientos burocráticos o la entrega de documentación

en los plazos establecidos para llevar a cabo el proyecto”.

Campaña del PP contra los personalismos de Cuenca

Para el edil, las quejas “parecen estar más basadas en la incapacidad del PSOE de gestionar el Ayuntamiento que se demuestra día a día con la parálisis y ralentización total de los proyectos como vemos en cada junta de gobierno y en cada pleno, vacíos de contenido como consecuencia de un alcalde que carece de proyecto acompañado de nueve concejales de los que desconocemos absolutamente su gestión”.



Frente a esta actitud del Gobierno socialista de andar permanentemente en la “gresca política sin aportar nada a la ciudad e incluso, bloqueando iniciativas”, González ha destacado la labor responsable del Gobierno Andaluz en comunión con otras administraciones que trabajan con lealtad institucional. “La Junta de Andalucía está impulsando otros 11 proyectos de similares características en distintas ciudades de la

comunidad, gobernadas tanto por PP como por el PSOE y ninguna ha puesto ninguna pega”, ha explicado el edil.



Así, “en lugar de agradecer la labor que está llevando a cabo la Junta de Andalucía que está aportando a Granada ideas, proyectos, infraestructuras, presupuesto, para transformar el presente y el futuro

de la ciudad Granada, el alcalde se dedican a protagonizar una política completamente desleal e impropia de un regidor de la ciudad”.



“En lugar de trabajar por Granada, Cuenca se dedica a poner piedras en el camino a una administración como es la Junta de Andalucía que está logrando que Granada salga de la postración y el abandono al que ha estado sometida por parte de los gobiernos socialistas en Madrid y en Sevilla durante décadas y por lo que parece el desgobierno socialista de Cuenca quiere que sigamos sumidos”.



“En estos momentos lo importante es la cooperación, el trabajo en equipo, no las fotos, no la propaganda no presentarse donde no has sido invitado para vender proyectos que no son de tu responsabilidad como está haciendo Cuenca: Eso no es hacer ciudad no es preocuparse por Granada no es gestionar para los granadinos que tantas infraestructuras necesitan” ha añadido el edil quien, para finalizar ha pedido al alcalde de Granada “cordura y trabajo responsable”.