El PP pide el apoyo de todos los grupos municipales de Granada para aprobar sus enmiendas a los PGE

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada pide el apoyo de todos las formaciones políticas del Consistorio y les invita una reunión para informarles sobre las enmiendas que los parlamentarios nacional de su partido han presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El grupo municipal ya presentó una moción en el pasado pleno ordinario del mes de octubre en contra de los PGE, la cual fue secundada por todos los grupos y concejales, excepto por el PSOE, Luis Salvador y Huertas.

Así lo ha informado el portavoz del grupo municipal Popular, César Díaz, quien "ha invitado hoy al resto de grupos políticos que apoyaron esta moción contra el proyecto de PGE a participar en una reunión para compartir las enmiendas presentadas para Granada". De esta forma, el PP desea establecer un frente común para pelear por los intereses de los granadinos "tras el agravio hecho por Sánchez a la ciudad" destinando unas partidas "paupérrimas e insultantes" a la ciudad, con el "silencio cómplice del alcalde de Granada y del PSOE a todos los niveles".

En concreto, en dicho encuentro el grupo municipal Popular va a informar al resto de partidos de las enmiendas presentadas por el PP para la ciudad así como proyectos que, aun estar fuera de los límites de la capital, supondrán un “auténtico beneficio para todos los granadinos”. De esta forma se pretende recabar el apoyo de los diputados a nivel nacional para lograr aprobar estas propuestas.

“El alcalde de Granada tuvo su oportunidad de liderar este frente común tal y como se comprometió sin embargo, tras votar en contra de la moción presentada por el PP por unos presupuestos justos para Granada, entendemos que su palabra no vale nada” ha dicho el edil quien ha lamentado que Francisco Cuenca "lleve cinco meses lanzando titulares vacíos de contenido y montando ‘teatricos’ y fotos que no van a ninguna parte". A su juicio, lo que tendría que haber hecho ya es "conseguir una explicación o reacción por parte del Gobierno y muy especialmente de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez que, al parecer, no saben dónde queda Granada”, una ciudad completamente aislada con unas "infraestructuras ferroviarias pésimas" que se ha quedado desconectada de proyectos de enorme trascendencia como el Corredor Mediterráneo.

Ante esta situación, ha confiado en que el "resto de grupos municipales sean receptivos ante unas enmiendas que van a suponer un impulso para la ciudad y la provincia gracias al trabajo de nuestros diputados nacionales Carlos Rojas y Pablo Hispán y en el Senado, de José Robles y a la apuesta decidida de Pablo Casado por Granada frente al ninguneo de Sánchez".

Por su parte, el coordinador del grupo municipal Popular, Luis González, ha citado algunos de los proyectos más importantes que ha solicitado el PP, fundamentalmente, para mejorar las infraestructuras y equipamientos culturales así como a apoyar actividades de relevancia. Entre ellos, ha citado la enmienda para introducir la partida dedicada el Corredor Mediterráneo, infraestructura clave para Granada, la ampliación de la inversión para el soterramiento de las vías, o mayor consigna para la línea Guadix-Baza-Lorca y mejoras y refuerzo del AVE porque “entendemos que, la única forma de impulsar Granada es mejorar su vertebración con el territorio con proyectos de primer nivel. “No podemos tener una estación fantasma donde lleguen un par de trenes al día”. Por otra parte, ha remarcado el acelerador de partículas, como "clave para impulsar la marca Granada como ciudad de la ciencia que no será posible sin un compromiso real por parte del Gobierno central".

Respecto a los proyectos exclusivos de la capital, González ha destacado la petición de una partida para darle continuidad al proyecto de rehabilitación y mantenimiento de las murallas, la partida para el Museo Casa de los Tiros, la biblioteca de Granada o el impulso de proyectos de calado como el 530 aniversario de la Toma de Granada o el Festival de Cante Jondo. “El Gobierno está a tiempo de rectificar y dejar de ser un lastre para los intereses de Granada” ha dicho González quien ha pedido a los diputados socialistas por Granada a que “apoyen las inversiones que los granadinos reclaman y antepongan el futuro y bienestar de la provincia a los intereses partidistas”.

El edil ha recordado además que estas iniciativas a las que se suman otras de máximo interés para la provincia como los espigones o las canalizaciones de Rules, forman parte de las 2.100 enmiendas a los Presupuestos registradas por el PP a “los Presupuestos de un PSOE que prefiere entregarse al independentismo más radical, o a por encima de pensar en los intereses reales de los granadinos”. “Estas enmiendas vienen a demostrar el compromiso del PP con la capital y su provincia gracias al trabajo de sus representantes a nivel nacional, que forman parte del Comité de Dirección del PP, y el apoyo de Pablo Casado a Granada”.

Por último, para finalizar, tanto Díaz como González han mostrado su apoyo a los trabajadores de RTVE que tan magnífico trabajo realizan frente al cerrojazo informativo que plantea realizar el Gobierno con recortes y desmantelamiento de centros territoriales.