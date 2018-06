El PP pasa al ataque: "Los flecos son excusas peregrinas"

El vuelco político en el Gobierno de España ha sido una clase magistral sobre lo que puede cambiar la vida en poco tiempo. Hay muchos ejemplos, pero el del AVE en Granada va a traer cola. Así, mientras el PP se defendía de los ataques del PSOE por el aislamiento ferroviaria criticando la herencia de Zapatero y del proyecto de José Blanco como ministro de Fomento, a los socialistas les tocaba llevar como uno de los pilares de su agenda las críticas a los populares por el corte ferroviario y las promesas incumplidas de la llegada del AVE. Pues ahora se da la vuelta a la tortilla, y es al PSOE al que le toca defenderse de que no haya fecha en el horizonte para la inauguración de la Alta Velocidad en Granada con el argumento de que está cómo lo cogieron. También ahora es el PP el que decide pasar al ataque y criticar al Ejecutivo y a los representantes socialistas de la provincia. Puede parecer un poco trabalenguas, pero se entiende con un poco de contexto.

De esta forma, a raíz de la nueva ampliación del corte de vías, la diputada nacional del PP Concha de Santa Ana -especializada en infraestructuras- recriminó que el Gobierno de Pedro Sánchez se "escude en excusas peregrinas", aludiendo a "flecos" en las obras para la llegada de la Alta Velocidad de Granada para no cumplir con los "compromisos" que dejó su partido "bien atados" en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. De Santa Ana señaló que esos supuestos "flecos" no se ajustan a la realidad. "Conocemos por nuestras informaciones y relaciones con el Ministerio de Fomento, la plataforma de vía está expedita para la realización de las pruebas de seguridad, las cuales comenzaron incluso a principios de año", señaló la popular, quien explicó que las obras que faltan en dicha vía son "complementarias" y en nada afectan a que la vía "esté expedita". Además, añadió que "es rotundamente falso, puesto que si la vía no hubiese estado expedita, jamás podría haber circulado el tren laboratorio ni haberse realizado pruebas de seguridad".

Más severo aún fue el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, quien señaló en una entrevista radiofónica que desde que ha llegado el Gobierno no se suceden las manifestaciones como las de la marea amarilla en las calles de Granada. "Mariano Rajoy venía en AVE a Granada antes de fin de año", aseguró Pérez, quien lamentó que con el Ejecutivo de Sánchez no se vayan a cumplir estos supuestos plazos.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, dijo que "vamos a seguir reivindicando al Gobierno exactamente lo mismo porque le corresponde a Andalucía", entre lo que incluyó que se acometan infraestructuras como el Corredor Algeciras-Bobadilla, o la conexión ferroviaria de Granada.