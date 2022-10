El PP critica la ausencia de un proyecto cultural a largo plazo para Granada

El grupo municipal Popular del Ayuntamiento de Granada ha exigido al equipo de Gobierno de la ciudad y a su alcalde que doten a la capital de un proyecto cultural a largo plazo y de un espacio contenedor de cultura en el centro histórico de la urbe, ya que, tras casi dos años de mandato, aún no se ha dado un paso en el sentido de crear exposiciones o museos de iniciativa pública para los ciudadanos y los visitantes de Granada.

Así lo han manifestado esta mañana el coordinador y la concejal del grupo, Luis González y Eva Martín, quienes han aludido al “socavón cultural” que el PSOE está dejando en la capital. Por su parte, Eva Martín ha partido de la premisa de que, “tanto el proyecto del acelerador de partículas, como el de la sede de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial son los dos grandes proyectos científicos que tiene entre manos la ciudad de Granada y que el PP apoya sin fisuras, porque entendemos de su importancia y los retornos sociales, científicos y económicos que pueden repercutir sobre la ciudad de Granada”.

La edil popular ha añadido que “conociendo el destino que se le va a dar al local de Acera del Casino, tenemos que seguir haciendo preguntas al equipo de Gobierno socialista en el ámbito de la cultura, porque, igual que estamos alineados con estos dos proyectos científicos, también lo estamos con el sector cultural y con los agentes culturales de la ciudad de Granada”.

Según Martín, “la cultura sigue siendo una de las asignaturas pendientes que tiene el equipo de Gobierno y el alcalde, concretamente en cuanto al déficit que tenemos en

oferta de espacios contenedores culturales”.

Martín ha insistido en “el socavón cultural que tiene Granada debido a la indefinición del proyecto del equipo de Gobierno socialista, el cual consideramos que va a lastrar la candidatura a alcanzar la Capitalidad Cultural Europea 2031, otra etiqueta más del gobierno del PSOE en la ciudad de Granada que está vacía de contenido”.

La concejal del PP ha incidido en que, “en materia de espacios y de contenedores culturales no hay definido ningún proyecto, sino que vamos como pollo sin cabeza y el alcalde socialista no hace más que apuntarse el tanto de lo que hacen otras administraciones o patrocinios de empresas privadas, con lo que la agenda para alcanzar la Capitalidad Cultural 2031 no ha avanzado absolutamente nada en más de 14 meses, no ha habido ninguna reunión de coordinación ni ningún anuncio significativo con respecto a lo que Granada puede estar haciendo para alcanzar esta capitalidad”.

Eva Martín ha subrayado que “si no tenemos continentes, es muy difícil que podamos luchar por tener contenidos en una ciudad donde la cultura juega un papel fundamental para la creación de empleo”.