El PP celebra el acto de inicio de campaña de las elecciones andaluzas

El Partido Popular de Granada ha dado el pistoletazo de salida a la campaña de cara a las elecciones del próximo 19 de junio "desde la humildad y con el sentir de haber cumplido nuestra palabra".

Así se ha referido el presidente provincial de la formación, Francisco Rodríguez, durante su intervención en el acto celebrado en la Plaza de la Universidad junto a la candidata número uno al Parlamento andaluz,Marifrán Carazo quien, por su parte, ha destacado el proyecto “sólido solvente y ganador” del presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, como el único que puede seguir haciendo que Granadaavance. “Lo hemos demostrado con nuestra gestión y política de hechos, cumpliendo en tres años con numerosos proyectos estratégicos para nuestra provincia que el PSOE no solo nos negó, sino que los dejóenmarañados y en el cajón”.

Para el dirigente provincial, el mejor aval de cara a esta campaña “es llegar a este día y decirles a los granadinos que hemos cumplido. Que lo que prometimos lo hemos hecho y está haciéndose. Nos comprometimos a sacar a Andalucía del agravio a la que los gobiernos socialistas la tenían condenada; que podíamos dejar de ser los de la siesta para ser locomotora en creación de empleo, de empresas, de riqueza y de bienestar como hoy está ocurriendo. Nuestro mejor aval es Juanma Moreno, un hombre de palabra y de hechos”, ha manifestado a la par que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para seguir contando con su confianza "porque no nos podemos permitir volver a la casilla de salida. No podemos volver al retroceso cuando hemos iniciado un camino en el que Granada por fin cuenta en Andalucía”.

Rodríguez ha señalado datos como la creación de más de 1120 empresas en nuestra provincia en lo que llevamos de legislatura frente a la destrucción de empleo que se produce en el país, “signo de esperanza deque el cambio está funcionando con políticas realistas que miran a las familias, sus necesidades; que miran a los trabajadores y que están alejadas de esas décadas en las que tan solo escuchábamos promesas quenunca se cumplían porque el dinero que hacía falta para que fueran una realidad se iba para los Eres, la Faffe o los cursos de formación” lo que evidencia, ha afirmado, que estamos ante dos modelos: “el delsanchismo al que todo le vale con pactos antinatura y tomando decisiones que nos llevan a la deriva y que quiere implantarse en Andalucía; y el modelo de Juanma Moreno, moderado y sereno” con el que Andalucía y Granada, ha dicho, avanza.

“No nos podemos permitir volver atrás. No lo merece Granada. Nuestro único compromiso es exclusivamente con los granadinos alejados del ruido y de la crispación. Seguir trabajando para seguir construyendo Granada”.

Para ello, ha terminado señalando que contamos con la mejor candidatura posible. “Una candidatura que nace desde el municipalismo y que conoce las necesidades de todas las comarcas que están representadas en el equipo humano que encabeza Marifrán Carazo” de la que ha destacado su compromiso con hechos con la provincia convencida del potencial que tiene Granada.

Campaña propositiva

Por su parte, la candidata número uno por la provincia de Granada, Marifrán Carazo, ha puesto en valor como “mientras otros se han pasado tres años poniendo palos en la rueda y a base de titulares vacíos, elGobierno de Juanma Moreno ha estado trabajando muy duro para revertir las consecuencias de la desidia y las nefastas políticas socialistas y reactivar nuestra economía. Y todo ello en medio de una complicadapandemia”, ha afirmado. “Lo hemos logrado, Andalucía y Granada crecen. Hoy mismo conocíamos losdatos del paro del mes de mayo y Andalucía sigue liderando el descenso del desempleo, y batiendo récords en autónomos. Sigue avanzando la recuperación del mercado laboral en Granada, con el descenso deldesempleo por segundo mes consecutivo. El número de personas paradas se reduce en Granada en 2.471. Tomando como referencia la situación un año atrás, la caída interanual en la provincia se sitúa en un 21,09%.

Se ha abierto un nuevo tiempo de oportunidad y seguiremos dejándonos la piel por nuestra provincia. No vamos a consentir que nos vuelvan a colocar en el vagón de cola y por ello queremos revalidar la confianza de los granadinos, para continuar transformando nuestra provincia y generar más y mejores oportunidades para los granadinos”.

“A Granada le ha sentado bien el cambio y hoy salimos a ganar para seguir construyendo una Granada líder y protagonista del avance de Andalucía”, aseveró Carazo. La candidata al Parlamento ha defendido queésta sea una campaña “propositiva, centrada en los asuntos que interesan a los granadinos y en la que debatamos sobre los proyectos, las ideas y la gestión”. Alejada por tanto de “gritos o el juego sucio” puesto que “los granadinos merecen nuestro máximo respeto”.

Carazo ha reiterado que el PP de Granada cuenta con un “gran equipo de hombres y mujeres con experiencia y conocedores de las necesidades de los granadinos, que han reivindicado durante años junto a sus vecinos los proyectos necesarios para garantizar el bienestar social y el futuro de sus municipios y comarcas”.

Así ha insistido en que el 19J “nos jugamos mucho, nos jugamos seguir construyendo un futuro mejor para los andaluces con el modelo solvente, moderado y responsable de Juanma Moreno o retroceder a la gestiónobsoleta e irresponsable del PSOE, que ha mantenido a nuestra tierra adormecida durante décadas, porque no han sabido o no han querido que el enorme potencial de Andalucía nos permitiese avanzar en igualdad deoportunidades con otros territorios”. “Vamos a por todas, los granadinos lo merecen y no les vamos a fallar”, ha culminado.