El PP dice que con la coalición PSOE-Podemos, Granada tendrá que cambiar el AVE por la bicicleta

Los efectos negativos de la coalición PSOE-Podemos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya empiezan a palparse en la provincia de Granada. Así lo defiende el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez que esta mañana ha criticado que Renfe impida comprar billetes de AVE a Madrid del tren de las 15:00 horas a partir del 21 de enero.

“Históricamente, con el PSOE ya estábamos acostumbrados a regresar al pasado en materia de infraestructuras y transporte, pero ahora, con Pablo Iglesias, directamente tendremos que recurrir a la bicicleta”, ha dicho Pérez, quien ha recordado que hoy los socialistas están llamados a refrendar el gobierno PSOE-Podemos que, bajo cuerda, negocia la investidura con ERC, “un partido cuyos líderes han sido condenados por sedición, por querer romper España”.Según su opinión, desde la inauguración del AVE, el PSOE no está cumpliendo las expectativas de los granadinos en cuanto a frecuencias. Desde el primer momento los viajeros han asistido a un auténtico baile en la disponibilidad de los billetes que hace imposible planificarse para viajar a Madrid o Barcelona desde Granada y viceversa a medio plazo. Mientras tanto, Renfe, guarda silencio.

“Parece evidente que el Gobierno en funciones no ha destinado la partida suficiente para prestar un buen servicio. Lo cual también parece lógico si tenemos en cuenta en lo que el PSOE se gasta el dinero” ha manifestado Pérez, aludiendo directamente a la sentencia del Caso ERE que se ha conocido esta semana.“Ahora dirán los socialistas que no tienen dinero para mejorar las infraestructuras de los granadinos pero, para comprar el voto de decenas de personas, sí había de sobra”, ha dicho el presidente de los populares granadinos quien ha recordado el derroche que ha supuesto el “caso de corrupción más grave de la historia de España y de Europa con más de 680 millones de euros malversados jugando con el dinero de los parados andaluces mientas se destruía empleo”.Así, Pérez ha reprochado al PSOE su “silencio absoluto” por el maltrato general al que somete a la provincia, así como al resto de España centrado exclusivamente en “sus intereses partidistas” mientras se descubren estos casos escandalosos de auténtico expolio a las arcas como ha sido el caso ERE cuyas consecuencias también sacuden Granada.En este sentido, Pérez ha exigido al secretario del PSOE en Granada, José Entrena y a la vicepresidenta de la mesa del Parlamento, Teresa Jiménez que “pidan perdón a los granadinos y se vayan a su casa”.

“Queremos saber cuántos millones de euros de esos casi 700 robaron a los granadinos, cuantos ERES hicieron en Granada”, ha dicho Pérez, quien ha lamentado que hoy los socialistas hayan celebrado una votación para refrendar el preacuerdo de Gobierno alcanzado entre Pedro Sánchez y la izquierda radical que representa Pablo Iglesias y que tendrá que valerse de los independentistas para salir adelante.“Con este pacto sólo gana el PSOE, un partido que tradicionalmente devuelve a Granada al pasado” ha dicho Pérez quien ha destacado que con este acuerdo, que comenzó con un insólito abrazo tras meses de cruces de acusaciones y desconfianza por parte de sus protagonistas, “los granadinos y españoles perdemos la posibilidad de tener un gobierno estable y comprometido que dote a la provincia de las infraestructurasnecesarias con la mejora de las frecuencias del AVE, la creación de empleo, la finalización de las obras de la Segunda Circunvalación y, en definitiva, la culminación de los grandes proyectos pendientes”. Objetivos que, a juicio del presidente del PP de Granada, sólo un Gobierno como el del Partido Popular “puede garantizar y hacer realidad”.