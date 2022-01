El PP insta a agilizar la contratación de la limpieza de edificios municipales y colegios de Granada

La concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada Pepa Rubia, ha instado hoy al equipo de gobierno a agilizar la contratación del nuevo servicio de limpieza de edificios municipales y colegios que afecta a instalaciones como el propio Ayuntamiento, Mondragones, Hermanitas de

los Pobres, pero también enclaves como el Auditorio Manuel de Falla, el Carmen de los Mártires o la Chumbera a lo que se suman más de 40 centros educativos.



Según ha detallado la edil, el área de Medio Ambiente se encarga de dos importantes contratos del Ayuntamiento de Granada. Por un lado, el referido a edificios municipales y colegios y por otro el de limpieza de la ciudad. Ambos quedaron, gracias a la gestión del Partido Popular, redactados y enviados a Contratación para iniciar el proceso de licitación. Una actuación muy importante teniendo en cuenta que en estos momentos se encuentran en fase de continuidad del servicio al haberse agotado todas las prórrogas.



Sin embargo, tal y como ha explicado Pepa Rubia, a pesar de todo el esfuerzo para cumplir con los plazos, el PSOE ha optado por paralizar ambos procedimientos sin dar ninguna explicación. Una situación que, en

el caso del contrato de limpieza de edificios municipales y colegios imposibilita la adaptación a la situación de pandemia que sí debe venir recogida ante los cambios que ha supuesto el COVID-19 en cuanto a medidas higiénico-sanitarias y de desinfección.



“El documento quedó enviado a Contratación por lo que no entendemos por qué se está produciendo este retraso” ha dicho la edil quien, interesada por este asunto, registró una pregunta al Pleno del pasado mes de noviembre. Un requerimiento que tuvo una respuesta “sorprendente” teniendo en cuenta que el concejal responsable del área aseguró que lo había remitido a Contratación.



“Resulta inexplicable que nos conteste que lo ha enviado cuando ya estaba en esa fase” ha dicho la edil quien considera que los plazos que baraja el área de Medio Ambiente no se van a cumplir. “Dice que estará en unos seis meses y todavía ni ha salido a licitación”, ha añadido la edil, quien ha pedido al equipo de Gobierno agilidad para que el Ayuntamiento no mantenga por más tiempo los procedimientos de

continuidad de servicio pudiendo tener un contrato actualizado a la situación de la pandemia.



Del mismo modo, la edil ha lamentado que en la misma situación se encuentre el contrato de limpieza a pesar de que el PP logró redactarlo partiendo desde cero teniendo en cuenta que el PSOE no había hecho

absolutamente durante sus tres años anteriores de gobierno. “Ya que no saben realizar el trabajo al menos que no paralicen lo que ya está hecho”, ha añadido la edil, quien recuerda que la adjudicación de este

contrato va a suponer una auténtica mejora del medio ambiente por las mejoras recogidas en materia de maquinaria o desplazamientos, así como un importante ahorro en las arcas municipales.



“Cada mes que no se aprueba la ciudad sigue pagando una media de 100.000 euros diarios, a razón de tres millones mensuales, para cubrir los costes de la continuidad del servicio”, ha añadido la edil, quien explica que a esto se suma “la grave afección a la calidad del aire” ya que el nuevo contrato avanzaba por ejemplo, en la mejora de los medios de limpieza y recogida mecánicos más sostenibles, inversiones en nuevas infraestructuras, cambio completo de la flota sin olvidar que, para conseguir la ciudad moderna y puntera, se exigía también invertir en nuevos contenedores y maquinaria de limpieza no contaminante.



Por todo ello, la edil ha pedido al equipo de Gobierno que deje de perder el tiempo enredando con otras administraciones y se ponga a trabajar en lo verdaderamente importante como son estos dos contratos

para la ciudad.