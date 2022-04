El PP critica que la Diputación de Granada haya dejado obras "a medio hacer" en Ferreira

El Partido Popular en la Diputación de Granada ha criticado, a través de la portavoz Inmaculada Hernández, la forma de proceder "contundente" de la institución presidida por el socialista José Entrena "que una vez contrata los Planes Provinciales se desentiende de la ejecución de las obras y no hace un seguimiento de las mismas como ha sucedido en el municipio de Ferreira", explica la formación en un comunicado.

Las críticas del grupo popular llegan después de verificar que los Planes Provinciales de la Diputación no se han ejecutado correctamente, según Hernández, que dice que "las obras se han quedado a medio hacer". "Los trabajos están inacabados porque la empresa adjudicataria no los ha seguido por una cuestión técnica o porque no le ha interesado y la única parte que se ha arreglado no está bien ejecutada. En un paseo por la calle se puede ver la cantidad de baches, arreglos, y todas las correcciones que se han tenido que hacer porque entraba agua en las casas y se estaban provocando filtraciones", añade la que fuera alcaldesa de La Zubia.

Hernández insiste en la mala ejecución que se aprecia. "La calle se ha quedado empantanada, este pueblo de Ferreira necesita de la actuación de la Diputación Provincial de manera urgente", por lo que pide al presidente de la institución "que se ponga a trabajar, y a su diputado de Obras que resuelva de manera inmediata la contratación, la nueva licitación de esta obra y que se termine de ejecutar la calle de manera correcta conforme al proyecto y que se continúe el trabajo en las calles adyacentes de la parte inferior del pueblo que también requieren de la reposición de abastecimiento, suministro y reposición del firme".

En el mismo sentido el diputado provincial, Eduardo Martos, ha denunciado la falta de inversión de la Diputación en Ferreira. "De los Planes Provinciales, más de 90000 euros que venían destinados al arreglo de tres calles del municipio, vemos como solo se ha ejecutado una de esas calles, y además con una mala ejecución de la obra. Se encuentra en peor estado de lo que se estaban antes de realizar la obra. No sabemos tampoco porque las otras dos calles para las que se destinó el dinero siguen sin arreglar y están sin ejecutar y a fecha de hoy no sabemos nada".

Martos se queja de la inoperancia de los responsables de gestionar las obras. "Nos encontramos con la desidia de dos personas: el presidente de la Diputación y el alcalde de Ferreira que lleva más de 30 años en el municipio y que lo encontramos cansado a la hora de estar pendiente de los proyectos importantes para el desarrollo de su pueblo". Por eso motivo, ha proseguido el diputado, estamos aquí para demandar que se ejecuten correctamente los Planes Provinciales y que se inviertan esos 90000 euros.

Por su parte, el portavoz en Ferreira, Juan José Luque, manifiesta que "esta calle es una de las infraestructuras más necesarias en el pueblo, pero claro, cuando vemos que la arreglan entre comillas y la dejan peor que estaba. Esto viene programado desde Planes Provinciales. Por ello demandamos que se adjudique a otra empresa para poder llevar a cabo la finalización de estas infraestructuras tan importantes para el medio rural y para luchar contra despoblación. En caso contrario, preferimos que no actúen".