El PP tilda de "insuficiente y descafeinada" la campaña de apoyo al comercio en Navidad del Ayuntamiento de Granada

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular, Eva Martín, ha pedido al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, un mayor esfuerzo para apoyar el comercio de proximidad. Según ha criticado, el PSOE no ha presentado ni una actividad propia para impulsar el comercio de los barrios presentando una campaña de Navidad que ha quedado reducida a un eslogan, un vídeo y un reparto de tiques conocido como Rasca y Gana para disfrutar del poblado navideño que, en realidad es "un Rasca y Nada" porque la mayoría no contienen ningún premio como vienen denunciando los propios comerciantes.

"Después de todas las críticas que el alcalde hizo cuando estaba en la oposición esperábamos mucho más", ha reconocido la edil, que ha recordado que Cuenca llegó a prometer una reducción del 95% de los impuestos al comercio y la hostelería y, -a pesar de que las cuentas están mucho más saneadas que en 2020 gracias a la gestión del PP-, para después repetir los mismos incentivos del pasado año.

"Todo esto prueba la hipocresía de un PSOE que se atrevió a ir barrio por barrio mintiendo a la cara a los empresarios que, con tanto esfuerzo, están luchando contra la crisis económica motivada por la pandemia", ha dicho Martín remarcando que "este es, por desgracia, el modus operandi" de un alcalde del que apunta que "también prometió la creación de una oficina de atención para autónomos de la que seis meses después no sabemos nada", para subrayar: "Es humo, como todo lo que dice".

Respecto a la campaña de la Navidad, la edil ha destacado que "el Gobierno tránsfuga, o se ha dormido en los laureles o no le ha dado la importancia que tiene", y expone que el área de Comercio "no ha sido capaz de generar una campaña a la altura por lo que se ha visto en la obligación de promocionar como propias las actividades de Participación Ciudadana demostrando que tiene cero creatividad para aumentar las compras en un momento en que los comercios necesitan todo el impulso". Martín, no obstante, ha agradecido a las asociaciones y colectivos que colaboran con el Ayuntamiento su entusiasmo y dedicación para llevar a cabo actividades ante la incapacidad socialista. "Han salvado la dejación de funciones de este nefasto equipo de Gobierno", ha esgrimido.

Al hilo, Eva Martín ha aprovechado para sumar a sus manifestaciones otros agravios, "como la retirada de luces de Navidad en calles fundamentales como la Avenida de la Constitución, apagada por el maltrato socialista a este barrio".

Ante esta situación, Martín ha solicitado al alcalde que se tome en serio el comercio con propuestas innovadoras y atractivas que fomenten el tránsito de granadinos y turistas para animar las compras. De igual modo ha abundado en lo que ya denunció días atrás reclamando la creación de un plan de choque contundente contra la venta ambulante. "A pesar de nuestras denuncias, los manteros siguen inundando las calles de Granada", ha afirmado la edil, que no se explica la "permisibilidad del PSOE ante la presencia de estas mafias que venden todo tipo de productos falsificados como zapatillas y bolsos a las puertas de negocios que pagan sus impuestos y dan trabajo a otras personas, es inaceptable".