El PP critica la "desvergüenza" de la Junta por hablar del AVE andaluz que "enterró"

La candidata del PP por Granada al Parlamento andaluz, Marifrán Carazo, ha criticado la "desfachatez" y "desvergüenza" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "al proponer" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "la habilitación del AVE andaluz, aprovechando la plataforma del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía, una infraestructura de 77 kilómetros en la que la Junta invirtió fondos europeos para luego enterrarla, malgastando el dinero de todos sin dar explicaciones ni asumir responsabilidades".

Carazo señaló ayer que el Gobierno de Susana Díaz ha tenido que devolver a Europa esos fondos "por abandonar sine die la infraestructura", y le reprochó que, "sin sonrojarse, sea capaz de venir ahora con el desentierro del que fue su plan estrella en 2004 y acabó estrellado, como todo lo que lleva sello socialista en nuestra tierra".

Tilda de "tomadura de pelo" la situación del aparcamiento que debió inaugurarse en 2016

La dirigente popular afirmó que este "nuevo cuento" de Díaz no es casual, sino que lleva "implícito un claro objetivo electoralista y oportunista". "La historia que hay detrás de la mencionada plataforma es la viva imagen del derroche, del desgobierno y de la nefasta gestión del ejecutivo de Susana Díaz", incidió la candidata del PP, quien agregó que se trata de una obra que "comienza en 2004 y se abandona literalmente en 2014, siendo necesario reintegrar a Europa 280 millones de euros, unos fondos que tendrían que haber generado riqueza, empleo y mejorar las comunicaciones en Andalucía".

Según Carazo, "los granadinos no podemos comprar ya estos cuentos porque desde hace décadas estamos siendo engañados y ninguneados por la Junta del PSOE. Granada ha dado a lo largo de estos años mucho más al conjunto de Andalucía de lo que recibe de los presupuestos del Gobierno andaluz", aseveró.

Carazo incidió también en que "la nefasta gestión de los socialistas se evidencia en la tomadura de pelo" con el parking de la estación de Andaluces, tras conocerse que un documento interno sobre el avance las obras del AVE entre Antequera y Granada evidencia que las obras están paralizadas y la presidenta de Adif y la directora de la Agencia de Obra Pública de Andalucía (AOPA), estarían "valorando soluciones", según apuntó el PP.

"La Consejería de Fomento debería haber culminado y puesto en funcionamiento el parking, que debe hacer obligatoriamente, en 2016 y dos años después la obra no solo no ha finalizado, sino que se ha paralizado", alertó Carazo, para quien "ese es el sello socialista en las infraestructuras para nuestra provincia, no las terminan y, además, las paralizan".