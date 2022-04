El PP critica la falta de promoción por parte del gobierno de Granada de la Semana Santa de la ciudad

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado este viernes la falta de promoción de la Semana Santa de la ciudad a través de campañas publicitarias en torno a las hermanades y el comercio de proximidad, además de echar en falta la voluntad de decir la verdad con respecto a la asignación económica que el Ayuntamiento de Granada destina cada Año a la Real Federación de Hermandades y Cofradías de la ciudad.

En este sentido, el PP muestra su apoyo a este motor económico, social y cultural de la capital y, con dentro de sus modestas posibilidades como oposición, lanza un vídeo promocional para intentar ayudar a dar más visibilidad a la Semana Santa de Granada, en un momento tras la pandemia donde las tradiciones y comercio granadino necesitan más ayuda que nunca.

Así lo ha manifestado la concejal del PP Eva Martín, en una rueda de prensa donde han asistido todos los ediles populares, con el propósito de respaldar el apoyo hacia las tradiciones y el comercio de la ciudad.

Eva Martín ha indicado que "después de dos años sin poder vivir la Semana Santa de la manera más tradicional con los pasos procesionales y los Sagrados Titulares en las calles" para realizar su respectiva estación de penitencia, "esperábamos que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada se volcara por completo con una de las tradiciones más bellas de nuestra ciudad".

"Echamos en falta una campaña que promocione la vuelta de las procesiones a nuestras calles, en un año en el que el impulso a las hermandades se hace más necesario que nunca para atraer a un turismo que es motor económico de nuestra ciudad", ha aseverado la edil popular.

Este desinterés del equipo de gobierno socialista no solo afecta a la parte religiosa y cultural que envuelve a la Semana Santa, sino también a la parte económica de la ciudad, ya que "ni si tan solo un concejal del PSOE estuvo presente como jurado en el concurso de escaparates", ha reprochado Martín, quien ha añadido que "no solo no han hecho ninguna campaña para promocionar el comercio de proximidad, sino que le hacen un feo al renunciar a estar presentes en un concurso que pone de manifiesto el vínculo entre comercio y Semana Santa".

Eva Martín ha señalado que "queda una vez más de manifiesto que tanto el alcalde de Granada como sus ediles dan la espalda a la ciudad y a sus tradiciones y, además, mienten al decir que se ha aumentado la subvención a la Federación de Cofradías hasta los 75.000 euros".

La concejal del PP ha recordado que el año pasado, con el gobierno del Partido Popular, "la asignación para la Semana Santa ya era de 75.000 euros, a los que se sumaron casi 12.000 euros más que quedaban pendientes del año 2020".

Por ello, considerando que esta cantidad está muy lejos de las asignaciones de otras capitales de provincia andaluzas y en un momento en el que salimos de la crisis y pensamos que hay que apostar más fuertemente por un sector que es dinamizador de cultura y economía en la ciudad, "conseguimos aprobar en el pleno una moción para llegar a los 150.000 euros de subvención en 2024", ha informado Martín.

La edil popular ha afeado que el convenio de colaboración firmado el pasado miércoles con la federación de Cofradías "no se ciñe a la moción aprobada, puesto ya se planteaba un aumento de 25.000 euros para este año 2022, hasta llegar a los 100.000 euros, pero no se ha puesto en marcha esta iniciativa".

De esta manera, desde el Grupo Municipal Popular "hemos mostrado, dentro de nuestras posibilidades, desde la oposición, el apoyo a nuestra Semana Santa y a nuestras tradiciones y, ahora, no queremos dejar la oportunidad de aportar nuestro granito de arena, por ello, humildemente, queremos presentar un vídeo que hemos confeccionado para mostrar, una vez más, nuestro respaldo absoluto a la Semana Santa de Granada".