El PP denuncia irregularidades en la contratación pública por 1,1 millones

El PP en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado esta mañana lo que considera una irregularidad en la contratación pública municipal. Según ha explicado el PP, el equipo de Gobierno del PSOE ha declarado nulos hasta 20 contratos desde 2017 por valor de más de un millón de euros de servicios prestados y que no se han pagado "sin contrato y sin procedimiento".

Según el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Antonio Fuentes, "en cada expediente se habla de temas tan graves como fraccionamiento en los contratos o ausencia de cualquier tipo de contrato". Como ejemplo ha puesto los 12.523 euros por la contratación de 50 títulos para el festival de Cine Clásico de Granada, los servicios de estancia en Fitur (13.717 euros) contratados con una agencia de Ogíjares, las luces de Navidad de este año (58.080 euros) o contratos del área de deportes por 8.237 y 10.500 euros. En total, lo cifran en 20 contratos por 1,1 millones de euros. Para Fuentes, esto supone una irregularidad. que podría suponer la comisión de delitos de "prevaricación y malversación".

"Que explique el alcalde por qué está corriendo al Consultivo para anular contratos, si lo está intentando arreglar y por qué se producen 20 contratos nulos sin contratación con omisión de informes de la Intervención. Que nos lo expliquen, porque me da terror; por cosas que no se acercan a esto algunos estamos hasta imputados", ha dicho Fuentes.

La respuesta ha llegado minutos después por parte del concejal de Economía, Baldomero Oliver, quien ha dicho que no le extrañan las declaraciones del PP respecto a la contratación pública porque "no se enteraban con la anterior ley de contratos, por lo que con la nueva entiendo que ni se la hayan estudiado".

Según Oliver, la nueva ley es la que se está implementando en el Ayuntamiento desde que llegó el PSOE, y que ha llevado a la reducción de casi el 50% de las contrataciones no competitivas que se hacían en el Ayuntamiento. "Hemos reducido los contratos menores que eran el día a día de la gestión del PP y que iban en contra de cualquier transparencia. También nos ha tocado dar cumplimiento a un tirón de orejas que dio a este Ayuntamiento la Cámara de Cuentas respecto al reconocimiento extrajudicial de crédito. Ahora lo hacemos con un expediente de anulación de contrato que va al Consejo Consultivo, con lo que hemos ganado en transparencia y en fiscalización de la contratación pública".

"Si aún así alguien tiene dudas, que se vaya a los tribunales, presente denuncia y allí nos veremos, ya que desde la razón y las explicaciones no les vale en plena campaña electoral, no hay problema en vernos en los tribunales donde tendremos que explicarles qué es un contrato público y cómo se aplica la ley de contratos del sector público con total rigidez. Mientras, el resto de declaraciones vamos a entender que son fuegos artificiales en una campaña con el PP fuera de tono, desesperado y noqueado ante una situación que para ellos es nueva y es que no controlan la vida política de la ciudad", ha incidido Oliver.