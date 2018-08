El PP denuncia que el proyecto del Metro por el centro no tiene el apoyo de la Junta

La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz, exigió ayer al alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, que no haga promesas electorales "que no sabemos si podrá cumplir en el futuro o si va a contar para ello con el respaldo de sus compañeros en la Junta de Andalucía". Díaz hizo referencia al anuncio hecho ayer por Cuenca de ampliar el metro por la ciudad de Granada con una segunda línea que conectase Caleta con la Fuente de las Batallas.

"En el furor y euforia de su discurso durante el debate del estado de la ciudad, Francisco Cuenca no solo intentó engañar sistemáticamente a los granadinos, sino que dio el pistoletazo de salida de su campaña electoral, haciendo promesas electorales, que no tenemos muy claro si el PSOE volverá a dejar aparcadas y dejará a Cuenca sumido nuevamente en el ridículo más absoluto", ha afirmado la portavoz popular.

Así, recordó que no es la primera vez que el alcalde socialista de Granada anuncia públicamente una ampliación de la línea del metro por el centro de la capital. "Y fue su compañera de filas, la delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, quien también públicamente le contestó que no sabía nada del asunto ni tenía ninguna petición al respecto desde el gobierno de Cuenca en el Ayuntamiento de Granada", ha apostillado. Por ello, Rocío Díaz pidió a Francisco Cuenca que deje de hacer "brindis al sol" y no "busque titulares estrella", sin saber si es posible cumplirlos, en un intento por "enmascarar" que no tiene "proyectos propios" en su gestión como alcalde de Granada "y sigue viviendo de las rentas del gobierno del PP". "Todos los logros que intenta vender como suyos son fruto del trabajo de años del Partido Popular", concluyó la concejal.