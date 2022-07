El PP alerta de que los presupuestos de Granada no podrían ser aprobados hasta el mes de octubre a la espera del borrador

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Granada ha denunciado nuevamente este martes la "falta de rigor y de capacidad de trabajo" del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, al que han criticado al no recibir aún "ni un solo papel de los presupuestos municipales para 2022"

"Este hecho cuenta con el agravante de que el Consistorio se queda sin tiempo suficiente para que las cuentas para la ciudad sean aprobadas dentro de un plazo que permita que los presupuestos puedan cumplirse antes de 2023", ha valorado el coordinador general del Grupo Municipal del PP, Luis González.

El popular ha indicado que, según dice el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), una vez que se presente la documentación completa del presupuesto, harán falta un mínimo de tres días hábiles para convocar las comisiones preceptivas por áreas, es decir, "tendrá que haber respectivamente una comisión de Mantenimiento, una de Urbanismo, una de Asuntos Sociales… donde cada titular de esa área tendrá que defender ante la oposición ese prepuesto económico".

Luis González ha añadido que, una vez acabadas esas comisiones, donde se deben de presentar todas las explicaciones y aclaraciones, el ROM establece un mínimo de 10 días para que los grupos presenten sus alegaciones a ese presupuesto, por lo que, "si antes teníamos un mínimo de tres días hábiles, tenemos las comisiones a celebrar y otros 10 días hábiles mínimo de alegaciones, es imposible celebrar el pleno extraordinario para la aprobación inicial de los presupuestos en este mes de julio, con lo que nos meteríamos el mes de agosto".

Además, una vez celebrado este primer pleno extraordinario, hay un periodo de un mes donde deben presentarse las alegaciones por todos los colectivos, vecinos y asociaciones a ese prepuesto, con lo que "nos meteríamos, como poco, en el mes de septiembre para, posteriormente, hacer un pleno definitivo de aprobación del presupuesto", es decir, "que no vamos a tener prepuesto hasta el mes de octubre", ha aseverado el edil del PP.

El coordinador popular ha criticado que un presupuesto en octubre, para dos meses, refleja "ni más ni menos la escasa voluntad política y económica del equipo de gobierno".

"Si por algún motivo técnico o económico siempre justificado, alguna de las partidas del presupuesto no se pudiera ejecutar en parte o en su totalidad antes de fin de 2022, en el mes de noviembre el equipo de Gobierno Municipal y el Grupo Municipal de Unidas Podemos promoverán una modificación presupuestaria con objeto de destinar esos créditos presupuestarios a prioridades de la ciudad acordadas previamente por ambas partes".

Según Luis González, esto significa que el presupuesto no vale para nada, porque en noviembre todo aquello que no se haya puesto en marcha se va a reordenar como quieran los socialistas y la izquierda, es decir, "que se va a gobernar como le gusta gobernar el PSOE, a base de modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios y ampliaciones de presupuestos, lo contrario de lo que debe ser el rigor para gestionar la economía de un Ayuntamiento como este, que tiene bastantes problemas".

Puntos cuestionables del acuerdo

El coordinador del Grupo Municipal del PP ha reseñado que en este acuerdo apenas hay nada nuevo, salvo que se habla de la posibilidad de remunicipalizar el Servicio de Atención a Domicilio, un servicio que cuesta 20,6 millones de euros.

"Si se habla de remunicipalizar, estamos hablando de contratar personal por parte del Ayuntamiento y hacerse cargo de las nóminas de todos esos trabajadores, ante lo que el Consistorio no tiene capacidad para asumir a estos trabajadores".

Pero, además, este contrato vence en octubre de 2023 y es prorrogable hasta octubre del 2026, "¿cómo estamos hablando de remunicipalizar algo que vence en el 2023?", ha cuestionado el concejal popular.

Otro de los aspectos que sí son nuevos es dedicar 30.000 euros a la Capitalidad Cultura, pero "para eso no damos nada y decimos que no se va a hacer y no pasa nada, porque esto es reírse de la Cultura, y de los ciudadanos de Granada", ha afeado Luis González.