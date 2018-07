El PP no exigió estar al corriente de los pagos para votar en las primarias

El PP no revisó que los afiliados estuvieran al corriente del pago de las cuotas para votar en el último congreso provincial por el que Sebastián Pérez salió reelegido como presidente. Así lo reconocieron ayer varios cargos afines a la cúpula de la formación azul durante el juicio celebrado a raíz de la demanda presentada por el concejal del PP, Juan García Montero. El popular, que le disputó la dirección provincial del partido a Sebastián Pérez, considera que "se alteró el universo de votantes" al no haberse respetado un aspecto catalogado como "requisito fundamental" según el reglamento interno del partido. Sin embargo, desde el PP también acusaron a García Montero de "saltarse los estatutos" ya que no agotó las vías internas de la formación para intentar impugnar la votación, motivo por el que consideran que la demanda debe ser desestimada.

La guerra por el poder en el PP granadino sigue escribiendo nuevos capítulos. Así se demostró ayer durante la vista judicial en la que Juan García Montero mantuvo que las 'irregularidades' del XIV proceso congresual de Granada derivaron el proceso en favor de Sebastián Pérez. Ante ello, en una de las cuestiones que incidió García Montero fue en el censo de inscritos para votar, del que alegó que "no estaba revisado".

Juan García Montero considera que no se cumplieron los estatutos internos del partido

En este sentido, el gerente del PP, Francisco Almohalla, en su declaración como testigo, señaló que "hubo más de 5.000 inscritos" y que el partido "no cuenta con un sistema de cuotas establecido y unificado para toda la provincia". Así, Almohalla, que formó parte del Comité de Organización del Congreso (COC), explicó que mientras que en la capital, "cada uno paga lo que quiere con un mínimo de tres euros", en los pueblos "no hay una cuota fijada", por lo que no se podría decir quién estaba o no al corriente del pago.

El gerente de la formación agregó que el listado de inscritos se elaboró desde Madrid, al igual que la distribución , algo que también declararon el secretario general del PP granadino, Pablo García, y el que fuera secretario del COC, José Antonio Robles, que además expusieron que desde las distintas candidaturas se había pedido que no se exigiera ese control de afiliados "para no limitar la participación".

El exsecretario del COC interpretó que esta denuncia lo que pretendía era "dilatar el procedimiento", ya que antes de que se celebrase el congreso de García Montero ya había dicho que lo impugnaría.

Fuentes del PP confirmaron a Granada Hoy que con la demanda judicial, Juan García Montero tampoco ha respetado los estatutos del partido para denunciar lo ocurrido en el congreso. Según exponen desde el PP, existen tres vías antes de la judicial para recurrir las decisiones del COC o de la junta del partido: a nivel provincial, regional y nacional.

García Montero se saltó la primera vía y presentó una reclamación ante el Comité de Derecho y Garantía Regional que tenía un plazo de 40 días para resolver la solicitud. Sin embargo, García Montero no respetó los plazos y antes de que hubiese pronunciamiento a nivel regional -que finalmente resultó favorable al partido- realizó la demanda por la vía judicial.

Por todo ello, la defensa del PP mantuvo durante el juicio que la demanda debe ser desestimada, ya que no se han agotado las vías internas que recogen los estatutos del partido para poder recurrir a la vía civil. Asimismo, mantienen que, a su entender, no se dieron las irregularidades que defiende García Montero, y añadieron que las resoluciones del Comité son inapelables en un juicio que ha quedado visto para sentencia.