El PP acusa al gobierno de Paco Cuenca de no tener proyecto de presupuesto para Granada

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Luis González, antiguo responsable de Economía durante el gobierno PP-Cs, ha dicho hoy que tras las declaraciones del alcalde Paco Cuenca sobre el acuerdo con UP para negociar el presupuesto, que "la conclusión es que no tienen números, no tienen cuadrado un presupuesto ni hacia dónde tiene que ir el desarrollo económico de la ciudad".

Según González, "volveremos a lo normal cuando gobierna el PSOE, a que no hay presupuesto, a vivir de las rentas del pasado. Volveremos a sentir cómo le echa la culpa de todos los males a la gestión de anteriores equipos de gobierno para no reconocer su mala gestión".

El concejal popular acusa a los socialistas de "criticar la miga en ojo ajeno antes de ver la viga en el ojo propio" en materia económica.

"Realmente estamos a finales de febrero y estamos sin ningún proyecto económico, sin un papel, sin números para plantear mejoras y realidades sobre lo que necesita Granada", ha dicho.