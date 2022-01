El PP denuncia la inacción municipal para integrar a los trabajadores de Alhambra Bus en Alsa

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha denunciado hoy la "inacción" del alcalde, Paco Cuenca, y la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, para cerrar la integración de los trabajadores de Alhambra Bus por parte de Alsa (antigua Rober) tras el acuerdo entre los trabajadores y la empresa en cumplimiento de la sentencia judicial que avalaba esta integración.

Según Díaz, desde junio a septiembre "no han tenido tiempo de emitir el informe económico favorable a la integración definitiva de los trabajadores de Alhambra Gus a Rober y dieron lugar a una nueva sentencia del TSJA favorable a los trabajadores". "Me constan las negociaciones de Alsa con los trabajadores para llegar a un nuevo cuerdo. Ya no renunciaban íntegramente a los atrasos, ahora se les reconocía una anualidad pero siempre que se hiciera la integración a fecha 1 de enero de 2022", ha dicho Díaz.

Según el concejal popular, "la inacción del equipo de gobierno ha hecho que aún no le hayan dado el visto bueno al acuerdo entre empresa y trabajadores. Y puede que ya no renuncien a tres o cuatro años de atrasos, lo que llevaría a más de un millón de euros de costes de integración".

Por eso, "apremiamos al equipo de gobierno tránsfuga a dar el visto bueno y acabar con la situación de incertidumbre que no merecen los trabajadores". "El PSOE no solo fue incapaz de lograr la integración en 3 años de gobierno sino que ahora sigue sin aceptar el acuerdo y puede tener unas consecuencias económicas muy negativas para el Ayuntamiento de Granada".