El PP pide más medidas contra el botellón y la inseguridad en Granada

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha pedido este viernes al equipo de Gobierno de Granada que intensifique las medidas contra el botellón en la ciudad, ya que es un fenómeno que, según denuncian, "lejos de controlarse con el fracasado Plan antibotellón puesto en marcha a final de verano de 2021, está creciendo de manera descontrolada".

La formación política ha puesto como ejemplo las fiestas que cada fin de semana se producen en la zona de la antigua Carretera de Málaga y Bobadilla, en la que se producen quedadas para consumir alcohol a las afueras de salas de fiestas y 'raves', lo que provoca problemas de seguridad.

Así lo han manifestado la coordinadora y el portavoz del PP en el Consistorio, Eva Martín y Luis González, quienes han trasladado la preocupación que existe por este tema entre los granadinos, que “nos hacen llegar las quejas de manera constante en las Juntas Municipales de Distrito (JMD), donde también nos piden que se intensifique la presencia policial”.

Eva Martín ha expuesto que el problema del botellón “no se circunscribe a una zona en concreto, sino que se extiende por muchos puntos de la ciudad, dejando aglomeraciones, ruidos y suciedad por donde quiera que se forma”.

Así, Martín ha exigido al PSOE de Granada y al alcalde Paco Cuenca “mayor control policial y que se erradiquen las fiestas callejeras incontroladas, las cuales generan ruidos, peleas e incluso trapicheo de drogas”, en definitiva, “una inseguridad enorme que alarma a los granadinos, ante la indiferencia y la permisividad del gobierno del socialista de la ciudad”.

Falta de coordinación y efectivos de seguridad

Igualmente, la edil popular ha denunciado “alto y claro” la falta de policías locales y de una mejor coordinación y colaboración con la Policía Nacional, porque la Policía Local no da abasto, dado que “el PSOE de Granada no ha hecho nada por renovar e incrementar la plantilla municipal, desde que el anterior gobierno del PP sacara 49 nuevas plazas de miembros de este cuerpo de seguridad”.

Eva Martín ha reseñado que “los granadinos están tan indignados y tan preocupados por la dejadez y la falta de gestión del PSOE de Granada y de Paco Cuenca, que han creado diferentes plataformas vecinales para unir sus fuerzas y protestar por el clima de inseguridad y de deterioro de la convivencia que se viven en muchos puntos de la ciudad”.

“Granada es además una ciudad que vive del turismo y no se puede permitir dar esta imagen, sin que se pueda culpar a la Policía Local, porque lo que no funciona es el gobierno de Paco Cuenca, no la policía”, ha subrayado la coordinadora popular.

Por su parte, el portavoz popular en el Consistorio, Luis González, ha criticado “la pasividad y la tranquilidad con la que el equipo de gobierno socialista se toma un asunto que no deja vivir en paz a muchos vecinos de la ciudad, que sufren ruidos, molestias, malos olores e, incluso amenazas”.

Luis González ha pedido a Paco Cuenca que “deje de posar para la foto, que se ponga en la piel de los granadinos y que aporte medidas eficaces para que puedan descansar en paz en sus viviendas y puedan acceder con seguridad a sus domicilios, sin miedo a que alguien pueda hacerles algo”.