El PP quiere cerrar el parking de la Alhambra para que los turistas "bajen" a Granada

El candidato del PP a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, quiere eliminar los aparcamientos de la Alhambra para que los turistas "bajen" a la ciudad. "No podemos estar permitiendo que lleguen constantemente autobuses con gente con una bolsa y un bocadillo que visita la Alhambra y se marcha por donde ha venido", ha dicho esta mañana.

"Vamos a poner un muro porque no queremos ese turismo que no nos aporta riqueza y empleo, que no pernocta, que no compra en nuestras empresas, que no coge taxis. ¿De qué sirve ser el monumento más visitado de España si no ven granada?", ha asegurado.

Así, dice que incluye en su proyecto además de la instalación de medios mecánicos para conectar el monumento con la ciudad, crear un gran parque periurbano en el actual espacio de aparcamientos de la Alhambra. "Podemos hacer 7.000 plazas de aparcamiento disuasorio en la ciudad y evitar que vengan y se marchen directamente", ha asegurado, aunque sin despejar dónde estarían esos aparcamientos, que tendrían que estudiar los técnicos.

Pérez critica que en agosto de las 250.000 visitas al monumento, "la mayoría" ha llegado en autobuses desde Málaga. "Granada no es un barrio de Málaga y tiene la categoría para desarrollarse con la joya de la corona que es nuestro monumento", asegura, prestándose también a modificar el sistema de venta de entradas.