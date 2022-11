El PP pide al PSOE que "se deje de excusas" y no paralice el soterramiento del AVE en Granada

El PP de Granada ha mostrado su sorpresa ante la decisión que ha tomado el Gobierno de España de paralizar 'sine die' el proyecto de estudio de soterramiento de la estación del tren en la entrada de la ciudad, que ha pedido reactivar este viernes, a la par que ha solicitado al PSOE que "se deje de excusas sin sentido" al respecto.

Tras una visita al entorno de la estación de ferrocarril de Granada, el la formación ha señalado "la falta de compromiso, de palabra y de rigor que el PSOE tiene con la capital y la provincia, a las que tienen abandonas y con carencias notables en cuestión de comunicaciones".

Así lo han denunciado el senador popular José Antonio Robles y el coordinador del PP en el Ayuntamiento de Granada, Luis González, en una visita en que han estado acompañados por vecinos afectados "por los contratiempos que esta situación produce".

José Antonio Robles ha manifestado que "estamos ante una farsa más del Gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez con la ciudad de Granada, porque en junio de 2018 el Gobierno del PP dejó adjudicado este contrato y la redacción del proyecto, que contaba con un plazo de dos años, el cual retrasaron porque tenían que recabar datos para poder hacer el estudio informativo, según las respuestas parlamentarias que nos dieron", y ha añadido que "después de esto vinieron con una nueva promesa, como los socialistas siempre hacen, y nos dijeron que llegaría en febrero de 2023, lo que inocentemente nos creímos".

Robles ha reiterado que "es una farsa porque el secretario de Estado socialista estuvo aquí", en referencia a Xavier Flores, "hace unos 15 días, anunciando una inversión importante en la estación de Andaluces, y ya sabiendo que se iba a parar el proyecto de estudio de soterramiento, no comunicó nada a la sociedad granadina" y ha incidido que es igualmente "una farsa porque se ha metido una partida ridícula para 2023, que vemos que es otra mentira".

El senador popular ha pedido que "se dejen de excusas sin sentido y dejen de tomarnos ya el pelo de una vez por todas, porque las cosas han sucedido al revés, es decir, no es que el alcalde de Granada", Francisco Cuenca, "haya decidido hacer un PGOU nuevo para modificar la estación de trenes o su ubicación".

Antes al contrario, según Robles, "el Gobierno de Pedro Sánchez, una vez más faltando al compromiso de Granada, ha dicho que no iba a haber soterramiento en Andaluces y que lo van a paralizar, ante lo que el alcalde de Granada, como buen socialista y dócil, ha dicho que le vamos a preparar el terreno a nuestro Gobierno de Pedro Sánchez para que tenga una justificación y poder parar este proyecto".

Robles ha interpelado "a los socialistas para que hagan como hacían en el año 2017 y 2018, enardeciendo esas mareas que encabezaban tanto el secretario general de PSOE de Granada, como el que era portavoz de la oposición primero y luego alcalde, Paco Cuenca, reclamando el soterramiento de la Estación de Andaluces".

Además, ha criticado que "cuando están en la oposición son muy reivindicativos, pero cuando gobiernan las instituciones son dóciles socialistas y no quieren nunca molestar al jefe, a Pedro Sánchez," y ha sentenciado que estamos ante "una mentira más, una falta de compromiso más con los granadinos", por lo que "hace falta un cambio cuanto antes para que Granada vuelva a ser el número uno en inversiones, como lo fue con el Partido Popular".

Por su parte, el coordinador del Grupo Municipal Popular, Luis González, ha resaltado que "la estación de ferrocarril ha sido una reclamación histórica de PSOE y de su alcalde para que fuera soterrada en su entrada a la ciudad", motivo por el que se ha preguntado "dónde está el alcalde socialista ahora; dónde están las manifestaciones; y si va a asistir el PSOE y su alcalde a la cabeza de nuevo con camisetas de colores para reclamar esas medidas transformadoras de ciudad".

Luis González ha afeado al alcalde que "no se puede decir que la paralización del proyecto es como consecuencia del desarrollo del nuevo PGOU, porque el nuevo plan pude tardar tres, cuatro o cinco años y no se puede estar paralizando un proceso de soterramiento, ni la transformación de las infraestructuras de la ciudad, siguiendo las directrices de Pedro Sánchez desde Madrid para no gastar".