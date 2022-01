El PP critica que el equipo de gobierno de Granada solo presente tres expedientes de gestión al Pleno

El Pleno del Ayuntamiento de Granada del próximo viernes tan solo incluye tres expedientes de gestión. Así lo han denunciado el portavoz del Grupo Municipal Popular, César Díaz, y el coordinador, Luis González, quienes han asegurado que, una vez más y como consecuencia de la parálisis más absoluta del PSOE “el orden del día vuela por su propio peso”.

Tal y como ha explicado César Díaz, el orden del día debatido en Junta de Portavoces recoge una treintena de puntos. De ellos, solo tres dedicados al Urbanismo se corresponden con proyectos de gestión como

tal. El problema, ha explicado César Díaz, es que no se trata de grandes actuaciones transformadoras de la ciudad: el PSOE solo ha presentado una innovación del PEPRI Albaicín, una corrección de un error en el PEPRI Centro, así como la cesión del derecho de superficie de una parcela para la construcción de una residencia de la asociación Agredace, todos ellos de la etapa del PP”.

“Si tenemos en cuenta el número de concejales de este Gobierno tránsfuga en comparación con los expedientes presentados concluimos que tocan a un cuarto de iniciativa por edil”, ha criticado Díaz, quien asegura que por desgracia esto evidencia una vez más la parálisis de un equipo que, tras hacer realidad la compra de Granada y repartirse los sillones, no se le conoce otra acción. Llegados a este punto, el edil se ha preguntado: “¿A qué dedican el tiempo los doce concejales de esta corporación?”, para, a renglón seguido, asegurar que la política de Cuenca es hacerle la oposición a otras administraciones mientras elude sus responsabilidades de Gobierno.

“Lo vivimos la pasada semana en Fitur, cuando el alcalde realizó una visita express de 24 horas para hacerse una foto y volver con tiempo para seguir haciendo oposición a la Junta de Andalucía”, ha dicho el edil, que lamenta que esta sea la actitud del alcalde, en lugar de aprovechar su estancia pagada por todos los granadinos en Madrid para hablar con los ministros y conseguir compromisos del Gobierno para Granada, ha hecho un viaje de ida y vuelta para volver con las manos vacías y un reguero de críticas a todos los que no son del PSOE”.

Mientras tanto, ha añadido, “el vandalismo campa a sus anchas, la inseguridad ciudadana se respira en nuestras calles, los botellones despiertan a nuestros vecinos, hay suciedad, hay falta de mantenimiento,

pero, sobre todo, hay una carencia absoluta de actuaciones de calado”. Frente a esta evidente inacción “amparada por la complicidad de Podemos en el Ayuntamiento”, el edil ha vuelto a tender la mano al PSOE para trabajar por proyectos reales. “El PP demostró que podría llegar a acuerdos con otras formaciones con independencia de su signo político con la aprobación del primer presupuesto en cinco años por lo que no entendemos ahora esa actitud por la que no nos han llamado ni una sola vez para hablar de las cuentas municipales”.

Por su parte, el coordinador del Grupo Municipal Popular, Luis González, ha presentado tres de las iniciativas que el PP lleva al Pleno. Una de ellas es relativa al apoyo al sector ganadero tras las inaceptables declaraciones del ministro Garzón. “El sector de la ganadería en Granada mueve 250 millones de euros al año en Granada, fruto, en su inmensa mayoría, de pequeñas explotaciones familiares a los que hay que sumar el valor añadido del transporte, la comercialización, las semillas, los forrajes y sobre todo el pequeño comercio. Todo esto supone varios centenares de millones de euros que un ministro no puede poner en peligro”, ha dicho González. recordando que la economía española y granadina atraviesa una compleja situación derivada de la pandemia por lo que lo que tiene que hacer el ministro es “apoyar la recuperación, potenciar nuestros sectores y riqueza productiva y no denostar toda esta riqueza con charlas de cafetería”.



Por otra parte, el PP ha registrado otra moción relativa al apoyo de las medidas de impulso de nuestro sistema sanitario en Andalucía. “Frente a las acusaciones que se vienen realizando por parte de los

partidos de izquierda, queremos decir bien claro que la sanidad ha sido y es una prioridad del Gobierno de Andalucía por lo que creemos que no se debe hacer política ni buscar la confrontación en medio de una grave situación de pandemia”.



Por último, ha detallado que el PP ha presentado una moción, convertida en declaración institucional con el apoyo de todos los grupos, para que Granada albergue el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. En su intervención ha destacado la importancia de exigir un compromiso real por parte del Gobierno de España después de que en la visita de Pedro Sánchez a Granada, el presidente socialista eludiese un apoyo en firme a Granada”.