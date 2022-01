El PP reclama al alcalde que retome el plan contra las pintadas en Granada

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada, Pepa Rubia, ha pedido hoy al equipo de Gobierno socialista retomar el plan contra las pintadas iniciado durante la etapa del PP así como actualizar el listado de enclaves donde es imprescindible actuar tras haber sido vandalizados. En concreto, la edil ha hecho estas declaraciones tras realizar una visita al entorno del Cuarto Real de Santo Domingo que, en sus muros exteriores por la calle Cuesta de Aixa, presenta multitud de pintadas que afectan tanto a las vallas protectoras como a la propia edificación donde la cámara de vigilancia no ha sido capaz de disuadir a los grafiteros.

A su juicio, el PSOE debe reiniciar y actualizar este proyecto que tenía previsto la limpieza integral de 118 edificaciones como colegios, bibliotecas, aljibes, mercados municipales o instalaciones deportivas a lo que “habría que sumar nuevos espacios de gran valor que no pueden estar rodeados de pintadas y suciedad”.



“El PP impulsó el plan más ambicioso de limpieza de pintadas de la ciudad”, ha remarcado la edil, quien lamenta que, después de este ingente trabajo desarrollado por el área de Medio Ambiente, el PSOE de Cuenca se haya olvidado de este problema que afea y daña la imagen de la ciudad. Junto a este proyecto, ha recordado, también se impulsó la “limpieza exprés” de pintadas con mensajes obscenos o insultantes que no se pueden permitir en una ciudad moderna, abierta, cultural y que en estos momentos, “supuestamente, trabaja por incrementar el turismo de calidad”.



Según Rubia, "lo que no podemos tolerar es que el equipo de Gobierno socialista asegure estar trabajando por la creación de itinerarios culturales o turísticos en una ciudad tomada por el vandalismo y las pintadas”, ha añadido la edil, quien considera que las calles de Granada así como los enclaves promocionados para las visitas deben lucir en las mejores circunstancias porque forman parte de “la imagen que proyectamos de la ciudad al mundo”.



“Hoy mismo se inaugura una exposición en este espacio. Sin duda sorprende que el PSOE que, fue muy crítico, ahora haya abandonado estos proyectos de limpieza y adecentamiento dejando a los barrios a su

suerte” ha remarcado para finalizar la edil quien ha pedido al área de Medio Ambiente que retome “de una vez” estos planes especiales y los renueve para que “Granada brille”.