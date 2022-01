El PP recuerda al alcalde de Granada que no ha cumplido su promesa de instalar fibra óptica en la ciudad

El PP de Granada ha pedido al alcalde que cumpla su promesa de instalar fibra óptica en todas las zonas de la capital, y en especial en el casco histórico. El concejal del grupo municipal del PP, Francisco Fuentes, incidió en esta necesidad ya que en el distrito centro "la falta de este suministro provoca grandes dificultades a empresas que operan en la capital y trabajadores que, con motivo de la pandemia, se han visto obligados a optar por el teletrabajo".

El concejal popular trasladó a la rueda de prensa que los vecinos y las empresas de la zona centro se quejan de que es "prácticamente imposible" contratar fibra óptica para navegar por internet, y calificó como "venta de humo" la campaña de Francisco Cuenca en el anterior mandato en la que aseguraba que había firmado un acuerdo para la implantación de la fibra óptica en el 90% de la ciudad. "Sin embargo, esta cifra está muy lejos de ser real", explica Fuentes.

"Hay empresas que, para instalarse en el casco histórico, hacen importantes rehabilitaciones de edificios lo cual redunda en beneficio de toda la ciudad que recupera construcciones históricas y que, sin embargo, cuando llega el momento de hacer la instalación descubren que no es posible contratar los megas necesarios para haber su trabajo con fluidez", dijo Fuentes quien no concibe que en una ciudad con un alcalde que presume, día sí, día también, de apostar por la ciencia, la tecnología y la inteligencia como llave del futuro no funcione un servicio tan básico como es internet en pleno año 2022.

Esto provoca que en calles como Reyes Católicos o Recogidas las empresas se tengan que conformar con una red precaria. Pero además, la situación también afecta a vecinos que, consecuencia de la pandemia, necesitan de un servicio de Internet de calidad ante la implantación del teletrabajo y la demanda de muchos profesionales que tienen que utilizar estos servicios con mayor frecuencia.

Por esta razón, el edil ha registrado un ruego al próximo Pleno ordinario para que, por parte de este Ayuntamiento se proceda a "realizar todos los trámites oportunos para la instalación de la fibra óptica en todos los barrios y zonas de la ciudad en la que todavía no exista y especialmente en el casco histórico".

"Una ciudad que desea postularse como modelo de referencia para la implantación de empresas tecnológicas no puede competir con una conexión obsoleta", dijo para finalizar el edil quien remarca que, si de verdad el alcalde quiere demostrar su apuesta, debe trabajar en esta línea. "Menos Human Tech y más trabajar de verdad por la ciudad de Granada", sentenció.