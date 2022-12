El PP teme que el Periodo Medio de Pago en Granada alcance el próximo año los cien días

El Partido Popular ha manifestado hoy su preocupación por la situación financiera del Ayuntamiento de la capital, toda vez que no se está cumpliendo el Plan de Ajuste establecido y el Periodo Medio de Pago (PMP) se situará en los cien días; la deuda financiera apenas ha disminuido; y existe un notable aumento en los gastos, con una previsión de ingresos para 2023 que prevé un déficit de 18 millones de euros, con respecto a los gastos, algo que no está contemplado en los prepuestos, según se deduce de los informes oficiales emitidos por los servicios municipales.

Así lo ha manifestado esta mañana el coordinador del PP en el Ayuntamiento, Luis González, quien ha expuesto que el Plan de Ajuste, “el cual fue aprobado por el anterior equipo de Gobierno del PP, posibilitó la recuperación económica de las magnitudes municipales, lo que está permitiendo la desenvoltura de la actividad económica normal del Consistorio”, y ha reprochado que “este Plan de Ajuste no fue aprobado por el PSOE y, sin él, hubiéramos estado en una situación muy grave para este Ayuntamiento”.

Como ejemplo, González ha señalado que “el informe de Tesorería a 30 de septiembre, arroja que el PMP podría situarse a finales de año entorno a los 100 días, cuando, según el Plan de Ajuste, debe situarse en un máximo de 60”, de manera que “cabe plantearse si es consciente el gobierno socialista municipal de la gravedad de incumplir esta ratio y, por tanto, qué medidas concretas se pueden plantear y se están tomado al respecto, porque ya conocemos lo difícil que es la situación con el remanente negativo de Tesorería, pero el incumplimiento tan importante del PMP nos preocupa y mucho a este grupo político”.

En segundo lugar, el edil del PP ha mostrado su preocupación por la situación de la deuda financiera, “cuya reducción está obligada por ese Plan de Ajuste, pero que a diciembre de 2021, era de 150 millones y, según las previsiones, a 31 de diciembre de 2022 esta deuda será 148 millones, una reducción de apenas 2 millones en un año, debido a que, si bien se ha reducido la deuda a largo plazo, se ha aumentado de manera importante la deuda a corto plazo, con lo que no se está produciendo el efecto de reducción global de deuda, que tan importante es para asegurar el futuro económico de este Ayuntamiento”.

Luis González ha aseverado que “este dato nos revela que el gasto excesivo se está financiando a través de operaciones a corto, con lo que no se está cumpliendo con la obligación de reducir gasto global en los costes municipales”.

En tercer lugar, ha reseñado “el incremento en los gastos que se están realizando por parte del Ayuntamiento, tal y como pone de manifiesto el informe presupuestario del tercer trimestre y la proyección del mismo que se realiza a fin de año”, por lo que “estaríamos hablando de una previsión de ingresos totales de 316 millones, frente a unos gastos de 334 millones, es decir, se ha disparado el gasto, valga como ejemplo que el gasto de personal ha aumentado en más de 6 millones con respecto a lo previsto y que los gastos en bienes corrientes han aumentado en casi 9 millones y así podemos llegar hasta los 18 millones de diferencia que se prevén”.

El coordinador popular ha indicado que “el déficit que se prevé a final de año puede incidir de manera grave en el futuro económico municipal, teniendo en cuenta que este año se ha recibido una inyección extraordinaria de 15 millones, por una parte, y otra de perdonar 12 millones deuda con el Estado, lo que hace un total de 27 millones de euros que se han destinado a mayor gasto y no a mantener unos niveles presupuestarios acordes con las necesidades municipales”.

Así, González se ha cuestionado “qué va a ocurrir en el año 2023, puesto que no sabemos nada del presupuesto de 2023, lo que nos reafirma lo que ya comentamos desde el PP en el debate de presupuesto de este año, la intención del equipo de gobierno socialista era prorrogar los presupuestos de 2022, los cuales no son los prepuestos adecuados para este Ayuntamiento, como se está viendo, y además no recogen la realidad económica de este Consistorio, ya que no tiene en cuenta los datos y los incrementos y la situación global del país”.

Al hilo, ha enumerado que “el año que viene va a haber que hacer frente a los pagos pendientes del Plan Alhambra, que estará entre los 10 o los 14 millones de euros más; habrá que hacer frente a 4 millones de los fondos Edusi, para no perder esos proyectos, en cuyo caso habrá que afrontar el coste en su integridad; habrá que hacer frente a otros 2 millones para hacer el Paseo de Romayla; habrá que hacer frente al desembolso correspondiente de los Fondos Europeos Next Generation, que supone otros cuantos millones de euros; habrá que hacer frente a las subidas de salarios, obligadas por el Gobierno central de Pedro Sánchez, que va a encarecer los costes fijos; habrá que actualizar los precios que nos cobran las contratas, ante lo que hay que recordar que se están pagando servicios con la deuda pendiente a Endesa, deuda que habrá que pagar antes o después; tenemos pendientes de pago deudas con la empresa de transportes, además de la licitación de los granes contratos de la ciudad; etc.”.

Según el edil del PP, “todo esto no está recogido en los presupuestos del 2022, los cuales tienen pinta de que se quieren prorrogar en el 23 y nos tememos que en el 23 no va a haber inyecciones extraordinarias por parte del Gobierno, como ha ocurrido este año”.

Luis González ha criticado que “el futuro de la economía municipal se nos plantea complicado, porque no vemos actuaciones al respecto por parte del equipo municipal socialista, que sigue empeñado en gastar, gastar y gastar y realizar anuncios constantes y publicitarios de proyectos que nos tememos habrá que financiar de forma urgente y extraordinaria en ejercicios posteriores”.

González ha concluido que, “la pasividad en la acción ante una situación económica compleja, con tipos altos de interés, reconversión de deudas, inflación de dos dígitos, renegociación de contratos, reclamaciones constantes de personal, aumento de contratos vigentes municipales… revela una falta de rigor de previsión y de medidas correctoras por parte del equipo de gobierno socialista que nos preocupa mucho, porque creemos que se está actuando como en un partido de fútbol, echando balones fuera para ganar tiempo y que pite el árbitro, buscando el final del partido en mayo de 2023, y la economía municipal no está para eso”.