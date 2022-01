El PP lamenta la visita sin inversiones de Pedro Sánchez a Granada

El diputado nacional por Granada del Partido Popular, Carlos Rojas, ha lamentado este mediodía el silencio de Pedro Sánchez en su visita a Granada donde “no ha dado respuesta a los verdaderos intereses que los granadinos esperamos y reclamamos de un Gobierno que continúa dejando a la provincia en el furgón de cola en cuanto a materia de inversiones se refiere. Ni siquiera ha sido capaz de apoyar y comprometerse, como esperaban hoy muchos granadinos, para que Granada acoja la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial tal y como ha pedido la propia UGR. Hoy tenía la oportunidad de comprometerse para que sea una realidad y no otra cortina de humo”.

El popular ha señalado que resulta vergonzoso que el PSOE alce la bandera para garantizar la terminación de proyectos como las canalizaciones de Rules pero que en la práctica “no tenemos sobre la mesa ninguna partida presupuestaria que se han negado además a incorporarla en los PGE de este año” por lo que ha sentido el seguidismo y silencio de los socialistas granadinos que hoy han aplaudido y blanqueado la dejadez del Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez y del comunismo con Granada pero que si tienen tiempo y falta de pudor para reclamar a la Junta de Andalucía aquello que no hicieron, ni fueron capaces de hacer, en 40 años”.

Rojas le ha reclamado además un reparto justo de los fondos europeos y le ha pedido a Espadas Cejas que, si hoy se ha comprometido con los andaluces, “lo que tiene que hacer es abandonar el seguidismo y el

silencio ante las tropelías que el Gobierno está cometiendo en Granada y en el resto de provincias andaluzas. Debe alzar la voz y reclamar no solo inversiones, sino también que Andalucía y nuestra provincia reciba lo que le corresponde aunque, por desgracia, no deja de pertenecer al PSOE de siempre que representa la época más tóxica, de retroceso y de corrupción del socialismo”.



“Sánchez se ha vanagloriado hoy en el Palacio de Congresos de cumplir y efectivamente lo ha hecho, pero tan solo con los independentistas y proetarras. Ha cumplido con todos aquellos que quieren romper nuestra

democracia, que quieren romper España” y eso, ha asegurado, va a salir muy caro para garantizar una pronta recuperación económica y social “por la falta de diálogo y la falta de capacidad de liderazgo para frenar la desorbitada escalada de precios que estamos soportando”.



El diputado nacional ha manifestado que, mientras Sánchez se entretiene en hacer equilibrios para mantenerse en La Moncloa, está condenando a miles de familias a no llegar a final de mes, está poniendo contra las cuerdas a las empresas y a los trabajadores con ministros, como el de Consumo, que ataca a nuestro sector primario; mientras continuamos conociendo sentencias que vienen a ratificar la red de clientelismo que el PSOE tenía montado en nuestra tierra con el caso de los ERES.



Rojas ha instado al presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas granadinos, José Entrena, y al alcalde de la capital, Paco Cuenca, a “que dejen de hacer el ridículo y hagan lo que tienen que hacer que es trabajar reclamando las infraestructuras que necesita Granada. Tienen que reivindicar y asegurar el Corredor Mediterráneo en Granada, el tren desde nuestro puerto a la capital, la protección de

nuestra Costa frente a los temporales o el soterramiento del AVE a su paso por Chana”, ha concluido Rojas que lamenta que hoy los granadinos no hayamos conseguido más que ratificar la dejadez de un Gobierno con una provincia que no merece el desprecio inversor que está recibiendo.