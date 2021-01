El PSOE acusa al Ayuntamiento de Granada de "desmantelar" el teléfono de información municipal en plena pandemia

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha acusado al equipo de gobierno local de aprovechar la pandemia para "desmantelar el 010 y otros servicios municipales". Así, el socialista ha dado a conocer que el servicio de atención telefónica del Ayuntamiento ha dejado de funcionar en plena pandemia durante los fines de semana, en un ejemplo más “del recorte en servicios municipales implementado por la derecha en los últimos meses en la ciudad”.

Castillo ha apuntado en rueda de prensa que “esta decisión se une a los recortes en participación ciudadana que ha impuesto el bipartito en el seno de la Juntas Municipales de Distrito, donde desde hace casi un año los vecinos no pueden plantear sus reivindicaciones”. El edil ha detallado que “sólo en los últimos meses se está permitiendo participar telemáticamente a los vecinos, a un máximo de 5 y teniendo que solicitarlo previamente, lo que está desmotivando y cercenando la participación”.

Para el socialista, el colmo de “esta nefasta gestión ha sido como PP y CS han llevado al colapso el 010 a raíz de la pandemia, justo en el momento en el que la ciudadanía necesita más información y contacto inmediato”. En este sentido, ha recordado que “lo mismo ocurrió con las oficinas del registro, miles de granadinos y granadinas, necesitados de realizar trámites urgentes en las oficinas descentralizadas del Ayuntamiento veían perplejos como la mayoría de estas oficinas estuvieron cerradas durante meses y cuando por fin abrieron tenían que esperar un mínimo de una semana para realizar un trámites que les era urgente”.

A juicio de castillo, es “inconcebible que ahora el 010 haya dejado de prestar servicio durante lo sábados; si a esto unimos que tampoco presta servicio los domingos, son dos días y medio, desde el viernes a las ocho y media de la tarde, hasta el lunes a las ocho y media de la mañana en los que vecinos de Granada no pueden contactar con el Ayuntamiento. Casi tres días sin servicio de atención a la ciudadanía. A esto que ya sería grave de por sí, se unen unas circunstancias de desconcierto como las actuales que acrecientan más el problema”.

Para el edil, “la incompetencia total de este Equipo de Gobierno no tiene límites; pasa por no solicitar, al igual que han hecho otras capitales de provincia, los fondos europeos Next Generation, a recortar un servicio público reconocible, fundamental como el 010”. Al respecto, ha incidido en que “es muy grave la desaparición de un servicio de atención básico y fundamental como es este, y más en un contexto como el actual, en plena tercera ola de la pandemia, cuando la ciudadanía debería estar más atendida que nunca”.