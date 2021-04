El PSOE pide a Ayuntamiento y Junta que se acojan al nuevo plan estatal de vivienda para rehabilitar Chana y Norte

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha pedido hoy al PP en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía que se acoja al nuevo programa de vivienda aprobado recientemente por el Gobierno de España para impulsar el comprometido plan de viviendas en La Chana y en el distrito Norte. El socialista ha recordado que hace más de un año el pleno municipal aprobó una moción para que se impulsara un proyecto de rehabilitación en ambos distritos, “del que no se ha vuelto a saber nada, por lo que solicitaremos explicaciones en la sesión de este mes”.

Cuenca ha visitado hoy La Chana donde ha comprobado junto a ediles de la formación el mal estado de algunas zonas, “por lo que ha pedido al PP en Granada y Sevilla proyectos urgentes similares al de Santa Adela porque la situación allí es complicada”. Así, el socialista ha recordado que hace más de un año, en febrero de 2020, “el pleno aprobó una iniciativa de nuestro grupo que, en resumen, pedía al gobierno inexistente de esta ciudad iniciar los trámites para la elaboración de un Plan de Vivienda para Chana y para Norte análogo al de Santa Adela. La moción se aprobó en febrero de 2020 y ante la absoluta falta de transparencia que sobre cualquier aspecto de la gestión de esta ciudad caracteriza la acción del gobierno del PP de Luis Salvador, vamos a preguntar en el pleno del viernes sobre este asunto que se ha quedado guardado en un cajón”.

El máximo responsable del PSOE ha precisado que el pasado 9 de abril el Gobierno de España aprobó una serie de modificaciones en el Plan Estatal de Vivienda entre las que se incluye un programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas y rurales. “Con este programa se pretende financiar las obras de rehabilitación de viviendas y viviendas individuales, así como obras de urbanización de los espacios públicos adyacentes y obras para la construcción de edificios y viviendas que sustituyan a otros previamente demolidos en la misma zona, sin embargo han pasado semanas y ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento de Granada ha valorado solicitar estos fondos para este tipo de programas de los que Chana y Norte podrían beneficiarse”.

Para Cuenca, “no es extraño que el PP ni en Granada ni en Sevilla se haya volcado con esta líneas de ayudas para impulsar proyectos en la capital, ya que está claro que esta ciudad les importa bien poco como ya hemos visto estos dos últimos años de feos y humillaciones”.

El portavoz socialista ha apuntado que el gobierno del PP en el Ayuntamiento, además de ser un pésimo gestor, “formado por pésimos gestores, es incapaz de sacar adelante un solo proyecto importante para esta ciudad que no sea heredado de la etapa anterior. Siguen viviendo de las rentas y a día de hoy ya sabemos que, cuando firmaron el pacto de los trapos sucios para desbancar a la lista más votada, carecían de proyecto de ciudad para Granada”. Al respecto, ha concluido que “esta incapacidad se agrava, porque mientras se pelean por un sillón y se dan navajazos por la espalda, Granada va perdiendo oportunidades porque no hay nadie, repito, no hay nadie al volante de nuestro Ayuntamiento para pedir lo que Granada necesita”.