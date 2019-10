El PSOE teme que el Ayuntamiento vuelva a la "opacidad" con el bipartito

El grupo municipal del PSOE va a presentar este viernes una moción al Pleno mensual para mejorar la transparencia del Ayuntamiento de Granada. Según el concejal socialista José María Corpas, "en los más de 100 días de gobierno ha habido múltiples hechos que dan muestra de opacidad".

Según el PSOE, "si una corporación es transparente no es corrupta y si es poco transparente tiene más posibilidad de ser corrupta". Así, Corpas ha relatado que el Ayuntamiento tenía en 2014 una puntuación de 7,8 sobre 100; en 2016 ya con el PSOE en el gobierno se subió a los 57,53 puntos y en mayo de 2019 se alcanzaron los 70,37 puntos. Hecho en lo que reconoce que no sólo había que valorar "la labor del gobierno de Cuenca sino también de los funcionarios de la casa para llegar a ese compromiso".

Pero temen que con "la vuelta de la derecha se vuelva a tener un Ayuntamiento más opaco", destacando que el gran reto en transparencia a día de hoy en el Ayuntamiento es tener un gobierno abierto ya que en uno de los compromisos, el Open Data, el cumplimiento es 0%.

Ante esto, el PSOE considera que la transparencia "no es solo para el gobierno" sino también para la oposición, y en ese sentido va la moción. "Con la moción pretendemos que todos los grupos hagan públicas sus mociones, preguntas y actividad diaria en el Ayuntamiento". "A día de hoy no es posible. Los grupos no pueden entrar en transparencia y colgar su información por lo que pedimos ese compromiso por parte de la corporación", ha dicho Corpas, que dice que "se queda corto" el compromiso del gobierno de dar acceso a la oposición al sistema de información municipal, enmarcado en el objetivo papel cero, "porque también queremos acceso a los expedientes de tramitación, sobre todo urbanismo".