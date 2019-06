El PSOE critica que Cs y PP hayan cambiado la gestión por el "mercadeo"

A la espera de que se defina el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, que saldrá del acuerdo Cs-PP y de las mesas de trabajo que se están desarrollando -esta tarde será la segunda-, la oposición denuncia el "absoluto desgobierno" de la ciudad.

El concejal del PSOE, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha denunciado esta situación a la que el han sumido "el gobierno de cuatro concejales" de Luis Salvador, donde, según critica el PSOE, se ha cambiado la gestión por el mercadeo, anteponiendo el interés particular de quien ha querido ser alcalde a toda costa, por el interés general de una ciudadanía que asiste perpleja a este despropósito.

Fernández Madrid ha hecho estas declaraciones tras la primera reunión que mantuvo ayer la comisión de trabajo entre Cs y PP que tendrá que definir el equipo de Gobierno de la ciudad. Trabajos que continuarán esta tarde. Según el concejal, esta reunión es "la culminación del esperpento protagonizado por estos dos partidos desde el pasado 15 de junio. Ambas formaciones se reúnen y, en lugar de dar explicaciones sobre lo acordado, deciden solamente hacerse una foto, volviendo a dar una bofetada en la cara a la opinión pública que, once días después de la toma de posesión del nuevo alcalde, sigue sin saber absolutamente nada sobre cómo va a ser gobernado su Ayuntamiento”.

Para Fernández Madrid, “Salvador y Pérez vuelven a ser dos marionetas en manos de sus jefes en Sevilla y en Madrid, cansados del ridículo nacional que estaban haciendo durante estos días". Y ha lamentado que ante "la ausencia de ideas, de proyecto y, lo más importante, de voluntad para trabajar por Granada, han decidido hacer un gobierno espejo al de la Junta, haciendo de Granada una sucursal de estos partidos a nivel nacional". "Luis Salvador y Sebastián Pérez garantizan de este modo que Granada no va a ser un problema para nadie pues va a carecer de voz desde el gobierno de la ciudad para exigir y reivindicar lo que a la ciudad le corresponde”, ha dicho.

El concejal socialista ha destacado, por otro lado, “el espantoso ridículo que está realizando Vox en todo este proceso, víctima de su prepotencia y de su arrogancia, quedando los gritos de hace unos días, exigiendo entrar en el gobierno bajo la amenaza de una moción de censura, en unos simples maullidos sin eco ahora que se constata que han quedado relegados a un papel secundario”.

“Lo que está claro es que Salvador ha mentido a todos y, con unas cartas marcadas desde el principio, ha conseguido que las derechas de la ciudad le aúpen a una Alcaldía que no merece, haciendo cómplices de un gobierno avocado a la inestabilidad y la parálisis a un Partido Popular que se ha convertido en el bufón de toda esta tragicomedia en la que han sumido a Granada. El desgobierno es la palabra que mejor define lo que sucede desde hace dos semanas, un desgobierno ocasionado porque Salvador y Pérez solo están preocupados de su proyecto personal, dejando el interés ge-neral muy lejos de las decisiones que se deben tomar en la Plaza del Carmen”, ha sentenciado Fernández Madrid

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, se ha referido hoy también al pacto Cs-PP en el Ayuntamiento de Granada y a la situación que se vive tras las diferentes versiones del acuerdo defendidas por los partidos, asegurando que tanto PP como Cs están sometiendo al Ayuntamiento de Granada a "un mercadeo persa", toda vez que considera que lo que está ocurriendo en torno a las negociaciones para la conformación del gobierno local es "un espectáculo bochornoso".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, la líder socialista ha afirmado que lo que está ocurriendo en Granada "es un espectáculo lamentable", mientras ha recordado lo que costó recuperar el crédito de la ciudad "después de todos los acontecimientos relacionados con el alcalde del PP".

Así las cosas, ha valorado el trabajo que hizo el exalcalde Francisco Cuenca y el PSOE tras la salida del alcalde del PP en la pasada legislatura para recuperar ese crédito y ha lamentado que ahora la ciudad se la estén disputando PP y Cs "como si fuera un mercado y un cambalache", lo que ve como "un espectáculo bochornoso que no merece Granada".

Susana Díaz ha manifestado que lo está ocurriendo no se lo merecen los ciudadanos y ha indicado que "habrá que reflexionar sobre si la constitución de unas instituciones puede estar sometida a un mercadeo persa de este tipo, donde la gente ve que hay un cambalache y que ellos no deciden con su voto, sino que se decide en los despachos".

Preguntada sobre si las diferencias entre PP y Cs en el Ayuntamiento de Granada y la crisis interna de Cs podrían afectar a la estabilidad del Gobierno andaluz, ha afirmado que el Ejecutivo de coalición es "frágil, débil e inestable porque tiene tres socios, con uno fuera que se hace notar cuando lo desea y que nos tiene en jaque como el día de la enmienda a la totalidad, hasta el último minuto para decir que aquí mandan en ellos".

Susana Díaz ha manifestado que Cs es "un segundo socio que ahora no sabe si es liberal o de derechas y que dice que no conoce los acuerdos entre PP y la extrema derecha, pero que aparecen firmados a la vista de todos los españoles". "Y Moreno hace de don Tancredo, yo no me entero de lo que pasa ni de lo que tengo dentro del Gobierno", ha concluido.