El PSOE dice que el caso Emucesa demuestra una "financiación ilegal" del PP

El concejal de Urbanismo en funciones del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha hecho esta mañana una valoración sobre el procesamiento a 8 de los nueve investigados en el caso Emucesa, entre ellos los exconcejales Eduardo Moral y María Francés, todavía edil en funciones del PP. Y lo ha hecho de forma contundente, asegurando que "el PP es un partido manchado por la corrupción".

"Ayer conocíamos el auto del juzgado que abre la vía para ser juzgados dos consejeros delegados de la extinta empresa municipal Emucesa. Se dieron más de 400.000 euros en sueldos para personas que no acudían a su puesto de trabajo, que no tenían mesa y que se les contrató para relaciones institucionales y proyectos que nunca realizaron, personas que eran de la estructura provincial del PP", ha explicado Fernández Madrid.

Y ha ido más allá asegurando que "si ese delito se hubiese cometido en este momento, con el código penal actual, estaríamos hablando financiación ilegal del PP. Que no existiera ese delito en ese momento no quiere decir que no esté claro que se hicieron contratos a personas vinculadas con el PP que además trabajaban en la sede del PP, por lo que está claro que hubo una financiación ilegal del PP".

El nexo común de todo, incide Fernández Madrid, era Sebastián Pérez como presidente del PP. "No se si tiene algo que decir, si tuviera decencia pediría perdón por haber usado una empresa pública para beneficiar a personas ligadas al PP".

Desde el PSOE mandan un mensaje contundente. "Esto está más claro que la política de bloques de la que habla Pérez. Y hay un mensaje contundente. Igual que no se puede blanquear a la extrema derecha, tampoco la corrupción. Lo que no se puede hacer es blanquear la corrupción del PP, a la que nos hemos enfrentando y a la que nos vamos a enfrentar por el corolario de casos que se avecinan durante el próximo mandato, lo que va a generar inestabilidad al Ayuntamiento y gran incertidumbre".

Fernández Madrid ha incidido en que ha habido partidos que exigían más política cuando se arañaban euros para hacer frente a las sentencias. En total, ha dicho, se han sumado 32 millones de euros.

"En este mandato se han pagado 22 millones de euros en sentencias urbanísticas y 10 por la mala gestión de la movilidad, en suma 32 millones en pago de sentencias que han mermado las arcas municipales sin contar los 6 millones pendientes de resolución judicial por la operación urbanística del PP de cederle a Rober un solar de uso religioso para usar como aparcamiento después del convenio para salir de las antiguas cocheras. En suma 38 millones de euros porque estos 6 millones es difícil que el Ayuntamiento pueda ganarlo", ha explicado.

Fernández Madrid ha detallado también el resto de sentencias que quedan pendientes para este mandato, como el caso Serrallo, con juicio el 3 de febrero de 2020 contra el anterior alcalde y algunos miembros de su equipo, con indemnizaciones de 2 millones de euros. También el caso TG7, ahora en fase de instrucción y pendiente del informe pericial que determine el perjuicio que supuso para el Ayuntamiento, que estaría en unos 864.000 euros. También el caso Mulhacén, dentro de la operación Nazarí. "Hay un contencioso al respecto, el Ayuntamiento puso recurso de casación que hay serias dudas de que pueda prosperar y sería una indemnización millonaria" o la propia operación nazarí, "con multitud de piezas separadas".

"Nos enfrentamos a un mandato donde si Pérez es alcalde afectará a la estabilidad del Ayuntamiento de todas todas. Políticamente es una losa que pesará sobre Sebastián Pérez y los que los apoyen. Será un mandato de gran incertidumbre y esperemos que gobierne la lista más votada, la del PSOE, para hacer frente a estos procedimientos que afectarán al presupuesto y al cumplimiento de compromisos diarios", ha explicado Fernández Mádrid, que incide en que Granada necesita "un gobierno de garantía, estabilidad, limpieza, honestidad, transparencia y valores, que no cumple ni el PP ni Sebastián Pérez".