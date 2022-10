El PSOE de Granada destaca el impacto positivo de los nuevos Presupuestos del Estado para la provincia

El secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, ha destacado el impacto “positivo” que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) tendrán para toda la ciudadanía y para el avance de proyectos clave de la provincia “al combinar inversiones para aliviar las necesidades de familias, pensionistas, jóvenes o empresas en este contexto internacional de incertidumbre con partidas para el impulso de infraestructuras clave ferroviarias, carreteras, hidráulicas, científicas, culturales o patrimoniales”.

Junto al grupo parlamentario en Cortes Generales, ha señalado que estas cuentas recuperan el ritmo inversor y además serán los hechos los que evidencien el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Granada como ha quedado demostrado con el respaldo a la Línea 400 -que se inaugurará en próximos meses-; la declaración de impacto ambiental y tramitación de las canalizaciones de Béznar-Rules, la entrada en servicio de la Segunda Circunvalación o la reconexión de Granada al mapa ferroviario español con la llegada del AVE tras tres años de aislamiento o la apuesta por la variante de Loja, que Rajoy descartó”.

“Todos los avances que se producen en esta provincia han sido impulsados por gobiernos socialistas”, ha aseverado para lamentar que los dirigentes del PP enmudecieran y no alzaran la voz durante los años de su Gobierno para defender igual que ahora Rules, la Variante de Loja o la Línea 400.

Entrena, que ha reconocido que el PSOE es inconformista a la hora de defender los intereses de esta provincia, ha considerado paradójico que “quienes durante mucho tiempo tuvieron responsabilidades públicas y nunca exigieron a los gobiernos del PP que cumplieran con Granada y en especial con la Costa, ahora reclamen celeridad como hace Carlos Rojas. No todo vale para desgastar al Gobierno, porque no estaríamos así si el PP los hubiera abordado”.

Estas cuentas contemplan la revalorización de las pensiones conforme al IPC para que las y los más de 190.000 pensionistas de la provincia cuenten con prestaciones “dignas” y oportunidades para la juventud, “un colectivo prioritario para el que se va a aumentar las cuantías en educación para becas y vivienda a través del Bono de Alquiler Joven, que la Junta sigue sin poner en marcha”.

En empleo, se ha congratulado de que Andalucía cuente, por tercer año consecutivo, con 50 millones para un Plan Especial de Empleo, “un total de 150 millones que no solo no han sido complementados por Moreno Bonilla sino que no sabemos a qué ha destinado”. Además, se ha referido a la subida de los fondos de cohesión social que permitirán que los ayuntamientos dispongan de “más recursos que nunca”.

Inversión en infraestructuras

Entrena ha valorado que la provincia reciba a nivel ferroviario más de 123 millones para, principalmente, “continuar con la variante y la duplicación de la vía en Loja y enmendar así la chapuza que nos dejó el PP”. A eso hay que sumar la supresión del paso a nivel en Benalúa de Guadix, del ramal entre Granada y Almería, y los estudios informativos para la integración de las vías en Granada capital, de la línea Granada-Almería o la reapertura de la línea Guadix-Baza-Lorca, entre otros asuntos.

En carreteras, la inversión supera los 48 millones para avanzar en la futura autovía a Córdoba y Badajoz con el tramo Atarfe-Granada (14,8 millones) y estudios para este proyecto, la reordenación de accesos en la Segunda Circunvalación en el enlace de Vegas del Genil-Cúllar Vega y el Temple, los enlaces 122 y 123 en la GR-30 o la modernización de túneles en la A-7.

“El Ejecutivo de Pedro Sánchez refuerza su apuesta por la modernización del Puerto de Motril duplicando su aportación hasta alcanzar los 8,7 millones y el aeropuerto recibe 1,4 millones, sin olvidar que las obras de ampliación de la terminal continúan a buen ritmo”, ha expuesto.

En ciencia ha indicado que “no hay duda de la implicación del Gobierno con el acelerador de partículas, con la ampliación de la sede del Instituto de Astrofísica de Andalucía o para los usos que la Universidad dará a la azucarera de San Isidro”.

Actuaciones hídricas y protección del litoral

Entrena ha resaltado la partida para las canalizaciones de Béznar-Rules, una “prioridad en la que trabajamos para que sean una realidad lo antes posible, como a todos nos gustaría, para el desarrollo de la Costa y de la provincia”.

“El presupuesto nunca va a ser problema para este Gobierno, que es el que ha impulsado las canalizaciones. Su financiación está garantizada. Una vez arranquen las obras, que espero que sea pronto, el dinero no supondrá un problema”, ha apostillado.

Respecto a los espigones, ha dejado claro que el Ejecutivo “dispone de una partida genérica 300 millones para el desarrollo de los proyectos de adaptación del litoral a nivel nacional y, en cuanto se vayan licitando los de la Costa Tropical y superando los trámites medioambientales, se irá consignando el dinero”, por lo que ha insistido que “el dinero no será un problema”.

En este ámbito, también ha valorado los 12,2 millones que reciben los regadíos de Cuevas del Campo y, por otro lado, los 3 millones que se dedicarán a la modernización de las infraestructuras de las comunidades de regantes de Jóvenes Agricultores La Marina, La Herradura, Río Jate y San José.