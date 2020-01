Granada, "de brazos cruzados" con los proyectos Edusi

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha criticado hoy “la incapacidad” del equipo de gobierno de PP y Cs en la gestión de los fondos Edusi y ha dado a conocer una respuesta del concejal Manuel Olivares en la que reconoce que, “en siete meses desde su toma de posesión, no ha gestionado ningún nuevo proyecto relacionado con estos fondos europeos”.

Para Fernández Madrid, "es lamentable la parálisis" a la que está sometida la ciudad y ha señalado a Olivares como “uno de los mayores representantes de esta desfachatez, quien además no tiene reparos a la hora de reconocer es que se han retrasado en el nombramiento de los técnicos y que el alcalde no pudo firmar hasta septiembre la incorporación, en una clara constatación de lo que venimos denunciando desde hace tiempo, que PP y Cs llegaron al gobierno, se subieron los sueldos y se fueron de vacaciones sin mirar atrás”.

Fernández Madrid ha señalado la “mala imagen que como ciudad estamos dando en Europa”. Al respecto, el edil ha apuntado que a Ciudadanos “no le basta con devolver 12 millones de euros por su incapacidad para gestionarlos, sino que ahora además le decimos a Europa que hemos estado siete meses de brazos cruzados”. Para el viceportavoz del PSOE, “no le basta al señor Olivares con el ridículo de devolver 12 millones de euros que recibimos de Europa para planes de empleo. Ahora, con los fondos Dusi está haciendo lo mismo, en un ejemplo de su innata vocación a no hacer nada, con la que también está poniendo en peligro los Edusi”.

El concejal del PSOE ha reivindicado que si no llega a ser por el trabajo del equipo anterior en esta ciudad no se podrían haber acometido en los últimos meses ni cambios de luces, ni obras en Casillas Bajas, ni trabajos en la Plaza Rafael Guillén, “ni nada de nada”. Al respecto, Fernández Madrid se ha preguntado sobre el futuro de la biblioteca de Joaquina Eguaras, sobre el parque frente al estadio de Los Cármenes, donde esta previsto que se ubique el mercadillo del Zaidín, o las intervenciones previstas en la Chana, proyectos todos guardados en un cajón porque hay un concejal de Ciudadanos que no quiere trabajar”.

Fernández Madrid ha señalado además que probablemente “Olivares desconozca de lo que se está hablando porque está más preocupado en buscarse cobijo una vez su partido está en caída libre y hay que hacer de meritorio a las órdenes de César Díaz para garantizarse un puesto en el PP”.

En este sentido, el socialista ha mostrado su pesar porque “entre tanta incompetencia hay una ciudad que exige trabajo constante, sin descanso”. Para el edil, “es verdad que el inexistente proyecto de ciudad del bipartito pasa precisamente por una ciudad adormecida, al ralentí, de perfil muy bajo, a la altura de la iniciativa política gubernamental, pero esta ciudad está muy por encima de ellos y desnuda su incapacidad con una actitud más propia de adolescentes irresponsables que de profesionales con el mandato de hacer de Granada una ciudad mejor”.