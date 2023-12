El PSOE lamenta que Granada no haya presentado proyectos a los fondos europeos en seis meses

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado la falta de impulso e iniciativa del gobierno municipal de la alcaldesa Carazo después de denunciar que en seis meses de gobierno “su equipo ha sido incapaz de presentar ni un solo proyecto a las nuevas convocatorias de fondos europeos”. Para la edil, el gobierno del PP en el Ayuntamiento ha asumido “una actitud rentista” y lejos “de impulsar nuevos proyectos, solicitar nuevos fondos o tener iniciativas propias, ha optado por vivir del trabajo del equipo anterior y no del propio, dejando patente que no tienen proyecto de ciudad, ni una ruta para Granada”.

La concejala socialista ha mostrado su preocupación “por la deriva del Ayuntamiento en estos momentos, sin nadie que realmente imponga un método de trabajo que priorice aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece Europa”. “Nos preocupa que han dejado pasar convocatorias, como las de absentismo escolar enmarcada en los Fondos Next Generation o la convocatoria en materia de inclusión social de la Junta de Andalucía, también financiada con Fondos Europeos”, ha detallado la edil, quien ha precisado que “en algunos casos, el gobierno municipal ha llegado tarde, cuando los fondos ya están repartidos como es el caso de la Convocatoria del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ayudas que a veces son a fondo perdido y que habrían permitido seguir con el proyecto de cambio de luminarias en todas la calles de la capital”.

Muñoz ha pedido a Carazo que “no invente excusas para justificar la parálisis de su gestión, porque en 18 meses de gobierno de Cuenca se solicitaron ayudas por millones de euros, consiguiendo para Granada la financiación de 15 proyectos vinculados a los Fondos Next Generation por valor de 27 millones de euros que fueron inyectados en la economía de la ciudad, a los que hay que sumar los proyectos Edusi, además de otros”. En este sentido, la edil ha recordado que al mes y medio “de estar gobernando el PSOE ya se habían redactado los proyectos y presentado a Europa, en un ejemplo de impulso, trabajo y gestión, algo de lo que el gobierno popular de Carazo ha sido incapaz de ejecutar no sabemos si por falta de iniciativa, por incapacidad o simplemente porque no quieren trabajar”.

La socialista ha mostrado además su preocupación por la dejadez del PP “ante el gran proyecto municipal de Agenda Urbana, que ha permitido, entre otros asunto, situar el Granada en el mapa Europeo gracias a la organización de eventos tan importantes como el Foro Nacional de Agenda Urbana o la cumbre de Directores Generales de Urbanismo de la UE”. Muñoz ha criticado que “finalizados todos los programas puestos en marcha por el gobierno anterior, la Agenda Urbana ha quedado paralizada y guardada en un cajón a la espera de que el PP ponga en marcha las 160 acciones planificadas en la agenda”.

Para concluir, la concejala del PSOE ha recordado que próximamente habrá una nueva convocatoria de Fondos EDUSI, “donde contar con una Agenda Urbana que ejecute su plan de acción será fundamental para el acceso a estas ayudas millonarias que no podemos dejar pasar”. “No estamos para perder el tren, nos preocupa la deriva de este gobierno, también en lo relativo de captación y gestión de fondos, espero que no tomen como ejemplo la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía, con un bajísimo nivel de ejecución de los pocos Fondos Next Generation que le ha transferido el Gobierno de España”.