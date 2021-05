El PSOE pide a la Junta que cambie el decreto para que los guías turísticos reciban ayudas

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha comparecido hoy en rueda de prensa junto a representantes de los guías de la capital para exigir al gobierno de Moreno Bonilla que modifique el decreto de ayudas al sector del turismo, “dado que los guías turísticos de Andalucía no se pueden acoger a estos fondos porque la Junta ha puesto unos requisitos que no responden a la realidad de este colectivo que en nuestra comunidad supera las cinco mil familias”.

Cuenca ha relatado “cómo los guías turísticos, con un parón de trabajo absoluto, lo están pasando realmente mal para ahora encontrarse con el desprecio del gobierno andaluz y también del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada”. Así, el socialista ha detallado que hace unos dos meses, el gobierno de la Junta de Andalucía anunciaba a bombo y platillo que “ponía en marcha una serie de ayudas para el turismo, entre ellos los guías turísticos. La realidad es que cuando se hacen públicas estas ayudas en el BOJA, casi 400 familias no pueden acogerse porque los criterios y los parámetros solo benefician a las grandes empresa y compañías”

A juicio de Cuenca, “el desprecio de Moreno Bonilla a estos autónomos es absoluto y demuestra una insensibilidad máxima que se acrecienta con la parálisis y dejadez del PP en el Consistorio. Hay que ser sensibles con un sector que en nuestra ciudad afecta a 400 familias y que sin duda ejerce una inercia de motor económico que no se puede despreciar”.

“Lamentablemente desde que estalló la pandemia hemos visto como la Junta de Andalucía ha vendido supuestas ayudas que nunca han llegado a los sectores más necesitados de nuestra ciudad. Al final, si echamos las vista atrás, las únicas ayudas reales son las del Gobierno de España, que es el que sostiene en solitario esta crisis, tras la pasividad del gobierno del PP en la Junta”.

Ante esta situación, el ex alcalde ha apuntado que su grupo municipal vuelve a situarse del lado en que deben estar las instituciones, que es con el impulso del Empleo, de la Economía, con los pequeños y medianos autónomos, y con las Pymes, que son los que peor lo están pasando desde el punto de vista económico y social, “además de ser la fortaleza de los empleos en nuestra ciudad”.

Por su parte, Francisco Blanco, representante de los guías turísticos, ha denunciado la situación que padecen y ha apuntado que “se trata de un colectivo que lleva sin trabajar más de un año”. “Hay que entender que dependemos del turismo exterior. No hay turismo, no hay ingresos”, ha lamentado, al tiempo que ha explicado que “llevamos más de un año y medio en esta situación, y sin vías de que se solucione. La única ayuda es la prestación por cese de actividad del Gobierno de España, que se ha ido prorrogando, pero hablamos de cuantías que en muchos casos no llegan al salario mínimo interprofesional”.

Blanco se ha referido al hecho de que en el mes de marzo la Junta anunció un paquete de ayudas destinadas al turismo, “entendimos que irían adaptadas a nosotros, pero la sorpresa ha sido que, ya sea por desconocimiento, o por las prisas, los guías no podemos acogernos a esta ayudas”. Para Blanco, “es inconcebible que se anuncien estas aportaciones de unos tres mil euros en un pago único que no vamos a poder recibir, por lo que exigimos a Moreno Bonilla que a la menor brevedad adapte el decreto, ya que estamos a tan sólo nueve días de que acabe el plazo para acogerse al mismo”.