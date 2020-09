El PSOE pide a la Junta que rectifique y permita abrir los centros de día de Granada

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha exigido a la Junta de Andalucía que rectifique y permita la reapertura de los centros de día de Granada, en la capital más de una veintena y en la provincia más setenta, “ya que hay más de 2.900 usuarios que necesitan atención y unos cuidados que en sus casas no reciben”. Así, el socialista ha recordado que la Junta de Andalucía tomó la semana pasada una decisión “de espaldas a usuarios, familias y profesionales, fastidiado la vida de cientos de personas mayores y personas con discapacidad que a diario acuden a su centro de día para recibir una atención y un soporte vital para su día a día”.

Cuenca ha recordado que hablamos de más de 800 profesionales que “tampoco están acudiendo a su puesto de trabajo, por una decisión que pone de manifiesto la nefasta gestión de PP y CS sobre el COVID 19, porque no se entiende que se cierren estos centros que tienen una medidas de seguridad extremas, pero se les permita ir a bares, discotecas o corridas de toros”.

El máximo responsable del PSOE en la ciudad ha recordado que hablamos de personas que necesitan “un reparto de medicinas, una atención preferente, que en muchos casos suponen un aliento, no solo para ellos, sino también para sus familias, que no pueden hacerse cargo de sus familiares durante las horas de trabajo”.

El socialista ha insistido además en que “nadie entiende que nuestros mayores puedan ir a un bar, a cualquier tipo de reunión, incluso a los toros pero no puedan ir a su centro de día, centros de día que tienen unas magnificas garantías, unos magníficos profesionales, y que son espacios seguros al máximo”.

Para concluir, Cuenca ha vuelto a reclamar al Gobierno Andaluz que “rectifique, ya que no existe justificación científica sobre el cierre y que permita la apertura de estos centros tan importantes para familias y usuarios, que necesitan de cuidados especiales, atención especializada y tratamientos que no se deberían paralizarse sino existe más justificación que la de dar la espalda y no ser capaces de asumir responsabilidades”.