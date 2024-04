El PSOE califica de "chapuza" la Noche en Blanco de Granada organizada por Carazo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha tildado de “fiasco y chapuza” la Noche en Blanco 2024 organizada por el Ayuntamiento de Granada con la alcaldesa Carazo a la cabeza. El concejal del PSOE, Eduardo Castillo, ha apuntado que “ya advertimos que esto iba a pasar, pero el PP ha preferido estrellarse, no si antes ensombrecer una de las citas más queridas por los granadinos generando una polémica que nos puede costar el dinero a los granadinos tras romper con la empresa organizadora del evento, dueña además de la marca”.

Para el edil, “diez meses han bastado para que el PP acabe con Distrito Sonoro y con la Noche en Blanco, unas de las citas culturales que más relevancia habían cobrado en la capital, en un ejemplo más de la política de destrucción y descontrol emprendida por la actual alcaldesa ”. Para el socialista, “una programación sin contenido, una actitud de soberbia frente a la organización de años anteriores, y una inexistente campaña de información y publicidad llevó el sábado a que los granadinos no tuvieran motivos para participar en la Noche en Blanco 2024, que en 2023 congregó a miles de familias en las calles, y granadinos para disfrutar, entre otras cosas, del concierto gratuito de Xoel López”.

A juicio del edil, “la falta de actividades en las calles era más que manifiesta y donde había gente era en la Feria de Libro, que estaba llena, porque en el resto las actividades eran pocas. No se trató de que lloviera por la mañana, se trató de que la gente no sabía que era la Noche en Blanco y que la oferta no era variada”.Castillo ha lamentado además que Carazo haya convocado esta cita sin contar con el comercio de la ciudad, “más allá de un desfile de moda en la calle, los comercios cerraron sus puertas y cultura y comercio no se fusionaron como en ediciones anteriores, en un ejemplo más de cómo el PP ha encarado la organización de un evento que está claro les molesta, porque todo apunta a que fueron a cubrir el expediente”.

Para concluir, Castillo ha aseverado que “el PP, en tan sólo dos semanas, ha fulminado Distrito Sonoro y ahora intentan hacer desaparecer la Noche en Blanco. Han acabado con la música gratuita en las calles con bandas de primer nivel y bandas granadinas emergentes. En definitiva, un despropósito que Granada no se merece. Un desgobierno absoluto, con la ciudad peor que nunca, que deja patente que el PP prefiere una ciudad sin vida, y que los granadinos y granadinas se queden en sus casas”.