PSOE y Podemos-IU exigen al bipartito el cese de los recortes a mayores de Granada

Los grupos municipales de PSOE y Podemos-IU han exigido al equipo de Gobierno del alcalde, Luis Salvador, que dé marcha atrás a la escalada de recortes contra los mayores que se están produciendo en la ciudad tras la denuncia realizada por educadores y animadores de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Ambas formaciones han tildado de “inaceptable la decisión del PP y CS en el Ayuntamiento de Granada, quienes han dado un tijeretazo a estas actividades con la excusa del Covid”.

Así, han explicado que si bien las actividades se suspendieron con motivo de la pandemia, al igual que los contratos con la empresas adjudicatarias, la previsión del equipo de gobierno, según han informado a los trabajadores municipales, “es que siguen sin saber cuándo se van a reactivar los contratos con las empresas de talleres y que se han reducido las cuantías en talleres socioeducativos al 59% y talleres deportivos al 31%”.

Para la concejal del PSOE Nuria Gutiérrez, “la gestión de los servicios sociales en este último año ha sido un auténtico desastre en manos de Ciudadanos, algo que ha quedado constatado estos últimos meses y ahora, con los recortes en las políticas de atención a nuestros mayores”.

Por su parte, la concejal de Podemos-IU Elisa Cabrerizo ha señalado que “el acompañamiento a los mayores es vital siempre, y en este estado de pandemia es mucho más acuciante” por lo que recuerda que este Ayuntamiento “debería actuar ya que tiene los recursos suficientes, como la moción de Soledad Cero si se hubiera aplicado o todas las propuestas hechas por los dos grupos durante el estado de confinamiento”.

En este sentido, la edil del PSOE ha denunciado que la derecha ha optado “por la opción más fácil, dejarlos en su casa sin actividades, en vez de impulsar un programa acorde con sus nuevas necesidades que incluya actividades online, con el objetivo de más que nunca no sientan la soledad y sí el apoyo del Ayuntamiento de Granada”.

Cabrerizo ha enfatizado en el hecho de que con esta decisión del bipartito, las trabajadoras quedan ahora en una situación de inestabilidad laboral grave, por lo que exige que los talleres que no se han podido realizar se activen ahora, ya que las monitoras han rediseñado 38 actividades que pueden desarrollar de manera semipresencial u online. Por ejemplo, ha propuesto la concejal, “pueden hacerse en los Centros Cívicos de la ciudad, que se abrirán a asociaciones y colectivos a partir del día 23”.

PSOE y Podemos-IU han reclamado al Ayuntamiento de Granada solidaridad, empatía y responsabilidad con sus mayores, ya que han sido los más perjudicados en esta crisis y a partir de ahora, necesitarán más que nunca la atención de sus instituciones.

Ambos grupos municipales suscriben las reclamaciones de los trabajadores, que piden no conformarse con gestionar solo miseria y exigen darle la dignidad que merecen los servicios sociales, lo que pasa por no solo tomar medidas asistencialistas, sino contar con la parte de servicio social que supone, así como valorar la labor de todo el personal que está desarrollando, incluidas las monitoras, que aunque no formen parte de la plantilla, desarrollan una labor fundamental dentro de los Servicios Sociales desde hace 20 años.