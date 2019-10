El PSOE, sobre Santa Adela: "Ahora tienen la foto y a los vecinos cabreados"

El PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado hoy "la prisa" del equipo de gobierno por entregar las llaves de Santa Adela cuando "no tenían hechos los deberes" dejando a familias sin luz ni agua y sin poder hacer las mudanzas. "Tenían prisas por la foto y se han entregado sin tener los contadores de luz y agua dejando en mal lugar a los funcionarios y acelerando la tramitación".

"Si esperaban más nos íbamos a encontrar votando y eso es lo que quería evitar Salvador, pero le ha salido mal la jugada porque intentó echar la culpa al PSOE y se ha encontrado que tiene familias que no pueden hacer la mudanza ni poner sus electrodomésticos. Al final se trataba de esperar un poco y hacer las cosas bien", ha asegurado el concejal Miguel Ángel Fernández Madrid.

El PSOE denuncia que 40 familias no pueden entrar en su vivienda, lo que evidencia que "no se ha hecho bien y ha habido precipitación y prisas. Pretendían la foto y ahora la tienen y también a los vecinos cabreados".

Según Fernández Madrid, es el Ayuntamiento el que tiene que pedir las altas de luz y agua, no los vecinos, por lo tanto "la responsabilidad recae en el Ayuntamiento". "Es verdad que los que no han tenido el realojo sí la tienen porque la han tramitado de forma individual, pero al resto" el Ayuntamiento le vendió un pack que no ha funcionado.