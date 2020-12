El PSOE reclama mejoras en los accesos al colegio San Juan de Dios de Cerillo de Maracena

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha mantenido hoy un encuentro con padres y madres del colegio San Juan de Dios en el Cerrillo de Maracena, quienes llevan meses reclamando al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía medidas de seguridad en el acceso al colegio tras las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia. Cuenca ha explicado que la entrada al colegio no ofrece seguridad a los alumnos, que “tienen que entrar por un camino de tierra nada accesible, por lo que reclaman que los niños y niñas cuenten con unos mínimos para poder entrar en las clases sin tener que llenarse de barro todos los días”.

En este sentido, el máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha apuntado que lo mismo ocurre con los aseos del centro escolar, “una demanda histórica de las familias ya que el centro no dispone de estos en la planta principal, obligando a los alumnos a subir a plantas superiores”. Al respecto, ha detallado que “los alumnos de Infantil más pequeños de 4 y 5 años muchas veces tienen problemas para no hacerse sus necesidades encima, ya que tienen que ir a la primera planta, cuando lo lógico es que el colegio cuente con los suficientes baños para que no ocurran esta situaciones”

El socialista ha recogido las quejas de las familias, quienes han manifestado que se siente absolutamente abandonadas por parte del gobierno Andaluz y por parte del Ayuntamiento, “ya que estamos ante unas reivindicaciones históricas, que se ha encontrado con el silencio de la derecha que ha decidido mirar para otro lado”.

Por su parte, Javier Portellano, presidente del AMPA del colegio San Juan de Dios, ha reiterado que “llevamos años reivindicando tres infraestructuras básicas para el centro escolar: una entrada al colegio con el suelo pavimentado, unos baños primordiales para la planta de abajo y una sala de usos múltiples”. En este sentido, ha apuntado que “los padres y madres trabajan a diario por mejorar el colegio y la Junta de Andalucía también tiene el deber de escucharnos y actuar”. “Durante años hemos mandado escritos, apostamos por la vía burocrática pero esta claro que no nos hacen caso, por lo que no descartamos movilizaciones”, ha aseverado el presidente del AMPA.

Edim Fernández, representante también de las familias, ha apuntado, por su parte, que “piden un colegio digno con una entrada segura para que los pequeños que respete la norma Covid y posibilite que los niños no se apelotonen, por lo que exigir dos entradas como mínimo es de recibo”. Respecto a los baños, Fernández ha recordado que, según la normativa de construcción de los centros escolares de la Junta de Andalucía, es obligatorio la construcción de baños en todas las plantas “algo que no ocurre en el colegio de nuestro hijos”.