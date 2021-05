El PSOE acusa al alcalde de Granada de usar el coche oficial para ir al mitin de Cs en Madrid

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Raquel Ruz ha informado esta mañana de que su grupo municipal ha pedido información al equipo de gobierno sobre el uso dado al coche oficial del alcalde ya que asegura que el pasado domingo Luis Salvador acudió al mitin de Cs en Madrid utilizando el coche oficial.

Según Ruz, se desplazó al mitin de cierre de campaña de la formación naranja "y lo hizo con coche oficial, lo que pone sobre la mesa cómo se toma la responsabilidad de su cargo y que ha hecho un uso indebido de un recurso material y humano ya que el conductor tuvo que hacer horas extra".

"Es un uso inapropiado para un tema personal como ir a un mitin como miembro de un partido, no como alcalde", advierte Ruz, que además denuncia que Salvador se desplazara a Madrid "saltándose todos los cierres autonómicos". "No cumple con las normas, solo lo mueve su interés particular, por lo que hemos pedido información sobre esto", asegura la concejal.