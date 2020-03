El PSOE exige al alcalde una propuesta "seria" para seguir hablando de presupuestos

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha exigido seriedad y rigor al alcalde, Luis Salvador, una vez los socialistas han sido convocados a una nueva reunión de presupuestos sin que desde el equipo de gobierno se les haya aportado nueva documentación “para poder trabajar con seriedad sobre el futuro de las cuentas municipales”.

Para el concejal del PSOE, José María Corpas, “la actitud del alcalde no es sería y refleja un desconocimiento absoluto de las necesidades del Ayuntamiento. No nos han facilitado las partidas previstas, los informes técnicos que manejan. Sin información es muy difícil avanzar en un proyecto de presupuestos, por lo que instamos al gobierno a que nos aporte la información que requerimos antes de la cita de mañana”.

En este sentido, el edil ha apuntado que “mañana utilizaremos la reunión para trasladarle al señor Salvador, como ya hemos anunciado con anterioridad, que la bajada del IBI es innegociable para tener nuestro apoyo a la hora de aprobar cuentas municipales. El equipo de gobierno ratificó hace unos meses una subida generalizada de los impuestos que no compartimos y contra la que seguiremos luchando. No se puede subir el IBI a todos por igual, porque eso no es justicia social”.

Por otro lado, Corpas ha recordado que “hace más de un mes el alcalde presentó un panfleto como si fueran las cuentas municipales, que unos meses después se ha convertido en humo y en la nada. Desde entonces no hay más información que el estado de las cuentas municipales conocido a través de los informes de Intervención, donde ha quedado reflejado que estamos mucho peor que hace un año”.

En este sentido, el socialista se ha referido al hecho de que en menos de nueves meses “la nefasta gestión del PP y CS ha provocado que la deuda comercial crezca una media de 500.000 euros al mes, además de haber aumentado el remanente negativo de tesorería en 20 millones de euros, unos datos que además pone en peligro la existencia misma de los presupuestos”.

Al respecto, Corpas ha mostrado “su preocupación porque estamos peor que hace un año, principalmente porque la parálisis y la incapacidad de un gobierno que está en sus peleas internas, no tiene la fuerza, ni la solvencia que hay que tener para gestionar una ciudad que se merece seriedad, rigor y credibilidad, todo de lo que carece el gobierno de Salvador y Pérez”.

Para concluir, el socialista ha lamentado que a pesar de los numerosos gestos de los socialistas, “el señor Salvador ya ha mostrado su disposición a pactar unicamente con la extrema derecha. El alcalde recuerda todos los días que su socio preferente es Vox, por lo que dudamos que la reunión de mañana, más allá del postureo, tenga algún rigor o seriedad”.