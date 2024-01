El PSOE pide a la alcaldesa de Granada celeridad para cerrar la cesión a largo plazo de Los Cármenes

Al respecto, Cuenca ha pedido al PP trabajo “constante y perseverancia” para que esa cesión definitiva vea la luz. Hay que iniciar los expedientes, ser muy cauto y poner toda la disposición, aun así, por experiencia, sé que el éxito no está asegurado y el acuerdo final depende de muchos factores que el Ayuntamiento no controla , pero hay que seguir trabajando e intentándolo para darle una estabilidad al equipo y sobre todo a nuestra afición”.

Cuenca ha preguntado al gobierno de Carazo qué “mejoras tiene previstas en 2024 para el estadio, dado que no hemos encontrado partida concreta para ello y las promesas de campaña se han desvanecido como el hecho de que no iba a subir los impuestos”. En este sentido, ha criticado que la propuesta de presupuestos para 2024 presentada por el PP no incluye partidas para mejorar las instalaciones deportivas, “como es el Estadio de los Cármenes, que necesita una intervención importante de remodelación y ampliación, con un proyecto de desarrollo del estadio”. El socialista ha precisado que han pasado siete meses desde que Carazo llegó a la alcaldía “y no sabemos al respecto. Hay una demanda de los aficionados de que se llegue a un acuerdo de remodelación, y de mejora de una infraestructura como es el Estadio de los Cármenes, asunto sobre el que el PP guarda silencio”.

El PP dice que trabaja "sin prisas" para no "fracasar" como le pasó dos veces al PSOE

El portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, ha dicho, en respuesta al portavoz del PSOE, Paco Cuenca, que no ha dejado de trabajar "en ese compromiso con la afición para que Los Cármenes sea un espacio acorde a la ciudad, a su equipo y a su afición" pero que lo hacen "sin improvisación, sin prisas, con seriedad, porque ese vender humo de Cuenca lo que le llevó es a fracasar dos veces". Según Saavedra, el inicio de temporada del Granada CF, recién ascendido a Primera, "ha sido difícil para el club, centrado en los aspectos deportivos". Con todo, dice: "No hemos dejado de trabajar para no fracasar y que no se queden desiertos los pliegos, por lo que no entendemos como quien fracasó por dos veces puede exigir que se resuelva en seis meses. Firmamos el convenio a un año para la temporada y no dejamos de trabajar para la cesión a largo plazo que permita modernizar el estadio y que esté a la altura de la afición".