El PSOE asegura que los Presupuestos de la Junta para 2022 "olvidan la cultura y relegan" a Granada

La parlamentaria andaluza del PSOE Teresa Jiménez ha asegurado que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 "olvidan la cultura y relegan" a Granada en el contexto cultural andaluz y "no contemplan ni un solo proyecto novedoso para la provincia".

Ante la sede de la Biblioteca de Andalucía y acompañada por los parlamentarios andaluces Juan José Martín Arcos y María José Sánchez Rubio, Jiménez ha lamentado que las "únicas" inversiones de índole cultural procedan de los fondos de la Alhambra, mientras que con cargo del Gobierno de Moreno Bonilla "no se financian inversiones al igual que en el resto de provincias".

"Si no existiera la Alhambra y sus recursos propios serían unos presupuestos inexistentes, porque irrelevantes ya lo son", ha señalado para incidir en que "no invierten en la provincia, dan la espalda a nuestro patrimonio histórico y no destinan ni un euro al proyecto de la Capitalidad Cultural de 2031".

Tras subrayar que son unas cuentas que "no merece esta tierra, ni su cultura ni su amplio patrimonio", la parlamentaria socialista ha censurado que, entre otras cuestiones, el Ejecutivo del PP y Cs "siga ignorando por tercer año consecutivo la necesidad de una nueva sede y ubicación para la Biblioteca de Andalucía".

"No hay ni rastro de partida presupuestaria para esta actuación como tampoco de los 5 millones de euros presupuestados por el último Gobierno del PSOE, y tienen el cinismo de hablar en la memoria de los presupuestos de culminar el proyecto de redacción de la Biblioteca de Andalucía cuando ni siquiera tienen determinada su ubicación ni han empezado a redactarlo", ha expuesto.

En materia patrimonial, Jiménez ha indicado que estas cuentas evidencian el "abandono total" al patrimonio de la provincia. "A excepción de Orce, ni un solo bien de Granada tiene partida presupuestaria con cargo a las cuentas de la Junta".

La parlamentaria andaluza también ha criticado que la Junta "se olvide del potencial creativo que posee la provincia y pierda de nuevo la oportunidad de impulsar las industrias culturales y a las y los creadores que tan mal lo han pasado en la pandemia".

A excepción de la celebración del Concurso del Cante Jondo, conmemoración "obligada por el centenario, que recibe escasos 30.000 euros", Jiménez ha indicado que las cuentas "dan la espalda al papel fundamental de Granada en el flamenco, tanto en su origen como en su importancia en la actualidad".

"Son unos Presupuestos que demuestran la nula importancia que la Junta da a Granada en lo relativo a la cultura y a la conservación, así como la puesta en valor y difusión de nuestro patrimonio histórico y la incapacidad del Gobierno de Moreno Bonilla para hacer una política cultural vanguardista e innovadora que fortalezca el sector cultural y hagan del mismo un motor de empleo y riqueza", ha concluido.