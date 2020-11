El PSOE denuncia que los autobuses de Granada no cumplen las restricciones del nivel 4 de riesgo por coronavirus

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha puesto la voz de alarma sobre el transporte público en la ciudad. "Una vez más, el Ayuntamiento de Granada exhibe su incapacidad en la lucha contra la pandemia, a pesar de la nuestra es una de las ciudades con más contagios de toda España”. Así se ha expresado Raquel Ruz, viceportavoz del Grupo Socialista y responsable de los asuntos relacionados con la movilidad en la ciudad. La denuncia la ha efectuado al comprobar que el bipartito de PP y Cs, no ha tomado ninguna de la medidas exigidas por la Junta de Andalucía para el transporte público en el caso de un nivel 4 de emergencia sanitaria como el que tiene Granada ahora mismo.

La concejala socialista ha sido muy clara, “el señor César Díaz debe ser el único en no enterarse de que Granada, en un nivel 4 de emergencia, debe adoptar medidas en el transporte público que no se están llevando a cabo. Esas medidas son la de reducción de un 50% en el aforo de pie de los autobuses o la obligación de que exista un asiento vacío junto al que esté ocupado. Solo hay que hacer uso de cualquiera de las líneas existentes para comprobar que PP y Cs están jugando con nuestra salud. No existe esa reducción de aforo, no se señala la prohibición del uso de determinados asientos”.

Para Ruz, “Granada está en las peores manos posibles en el momento más complicado de la ciudad. La desidia del señor Díaz, como responsable del transporte público no solo es negligente sino que bordea la legalidad no llevando a cabo la necesaria y preceptiva adecuación de los autobuses a lo que exige la autoridad sanitaria en estos momentos, que no es otra que la Junta de Andalucía”, y se ha preguntado “¿en qué manos estamos?”.

La viceportavoz socialista ha establecido un paralelismo entre la situación del transporte urbano en la ciudad y el metropolitano, dependiente en exclusiva del gobierno autonómico, que vive también una realidad análoga con autobuses sin límite de aforo y que no respetan las medidas de seguridad que la propia Junta exige a los demás.

En cualquier caso, en palabras de Ruz, “este es un ejemplo más de la actitud tan irresponsable de este equipo de gobierno, un factor que es aprovechado por la pandemia para expandirse. Si unimos la situación del transporte público que denunciamos con la desidia que exhibió el bipartito durante el puente de octubre, fuente de muchos de los contagios que hoy estamos sufriendo, tal y como han denunciado algunos medios, nos damos cuenta de que la pandemia sabe aprovechar muy bien la ausencia de mando en la Plaza del Carmen y la falta de liderazgo en la lucha contra el virus”.