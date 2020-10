El PSOE pide al bipartito que cumpla el pacto de presupuestos y abra las ludotecas de Granada

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, ha exigido al equipo de gobierno de PP y CS que cumpla con sus compromisos y reabra las ludotecas municipales tal y come quedó ratificado en el acuerdo de presupuestos cerrado entre el PSOE, PP y CS. El socialista ha comparecido junto a madres y padres afectados por el cierre de estos servicios municipales, tras la decisión hace más de un año de “clausurar un servicio público que se puso en marcha durante el gobierno socialista y que tan buenos resultados dio”.

Al respecto, el socialista ha recordado que en septiembre Ciudadanos “cerró las ludotecas municipales de La Chana, Zaidín y Camino de Ronda, en un ejemplo más del desmantelamiento de servicios públicos que la capital padece desde hace año y medio con consecuencias desastrosas para las familias”.

Ante esta situación, Cuenca ha detallado que hace unos meses su formación arrancó al equipo de gobierno el compromiso de recuperarlas en el marco del acuerdo de presupuestos que se aprobó con PP y CS, “y que que ha servido para dar estabilidad a una ciudad afectada por la parálisis del gobierno bipartito centrado en sus problemas internos, en vez de solventar los problemas de la gente”. En este sentido, el socialista ha apuntado que “su grupo municipal ha demostrado con creces su lealtad con Granada y los granadinos”, primero dejándose tres años la piel en el gobierno de la ciudad, “y ahora permitiendo que la ciudad cuente con el presupuesto municipal que el bloque de la derecha fue incapaz de aprobar”.

Cuenca ha recalcado que el acuerdo de presupuestos recogía la reapertura de las ludotecas municipales, “situación que no se ha producido en un ejemplo más de la pasividad y deslealtad con la que gestionan PP y CS”. Al respecto, el socialista ha explicado que “espera que este retraso y silencio, en cuanto a este servicio público, no signifique que el equipo de gobierno no tiene palabra y que no tiene la intención de cumplir lo que firma”.