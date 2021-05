El PSOE exige al bipartito que rectifique y trabaje por un nuevo presupuesto para Granada

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha acusado al equipo de gobierno de “no estar a la altura de la circunstancias” y no ser capaz de sacar unas cuentas adelante “como la ciudad necesita”. Para los socialistas, “al PP en el Ayuntamiento le importa poco o nada la situación de las familias, de los hosteleros, de los autónomos, de las Pymes, las colas del hambre o la situación de desempleo” y lamenta que “el gobierno de Salvador esté siendo tan nocivo para una ciudad paralizada y dirigida por personas que no están a la altura y no quieren trabajar”.

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha criticado duramente la decisión del PP en el Ayuntamiento de renunciar a aprobar unos presupuestos municipales en 2021 dejando de este modo tirados “a las familias afectadas por la Covid, a los hoteleros, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios para los que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento no tienen ninguna medida o alternativa con la que remontar de esta crisis provocada por la pandemia”.

El edil ha apuntado que “ayer se confirmó lo que nuestro grupo lleva advirtiendo que pasaría desde el mes de enero, que el PP de Luis Salvador no quería sacar adelante unos nuevos presupuestos, que no están dispuestos a trabajar por Granada y que le importa bastante poco lo que le pase a la gente”. Para el socialista, es lamentable que el PP haya sido incapaz de ni siquiera presentar un proyecto de presupuestos mínimo, “demostrando que su capacidad de dialogo, de trabajo y de generar consensos es nulo”.

Fernández Madrid ha recordado que Granada tiene un gravísimo problema de desempleo. “El terrible 2020 nos regaló un incremento del desempleo de 22.800 personas, pero es que el 2021 no va mejor. El mes pasado la EPA nos anunció que Granada fue la provincia que más empleo destruyó en toda Andalucía, y no es casual. Nada es casual. Las políticas de Juanma Moreno son las causantes de este destrozo, políticas que tienen un lacayo lamentable en la figura de Luis Salvador y su gobierno del PP”.

El socialista ha recalcado que “Granada tiene una tasa del 28% de desempleo, casi 30.000 personas están en búsqueda activa de empleo. Estamos a menos de un punto de rebasar el peor dato de lo que va de siglo que fue el del 2012 con un 28,78% y, con este panorama, el PP en Granada nos deja sin presupuestos, lo que significa que habrá cero euros para poner en marcha políticas sociales, cero euros para destinar ayudas directas a hosteleros, comerciantes, empresas de la cultura, agencias de viajes, clubes deportivos de base, en definitiva cero euros para que Granada tenga futuro”.

Por contra, ha detallado el edil, “el grupo municipal socialista ha hecho todo lo posible para evitar este desastre, como lo hizo en el ejercicio anterior cuando permitió con sus votos sacar adelante unos presupuestos. Todos los grupos de la oposición también han hecho sus propuestas, pero el PP no quiere, y no quiere porque no sabe, y no sabe porque su gobierno es producto del engaño, carece de proyecto de ciudad, no tiene objetivo alguno que no sea el de los sillones para los protagonistas del pacto de los trapos sucios”.

A juicio del edil, “Granada no merece esto y exigimos una rectificación inmediata. Si el PP en Granada no es consciente de la terrible realidad de miles de personas en la ciudad, si el PP es capaz de abandonarnos a nuestra suerte por culpa de su incapacidad, el grupo mayoritario tendrá, una vez más, que asumir la responsabilidad de la que huye cobardemente el PP y abordar propuestas para que los colectivos no se queden sin respuestas públicas para sus problemas”. “Los instrumentos con los que contamos son pocos, pero los que hay los usaremos para que este Ayuntamiento responda ante los problemas de la ciudadanía”, ha concluido Fernández Madrid.