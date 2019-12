El PSOE dice que "no va a permitir" que se apueste por el "centralismo" sevillano en el Parque de las Ciencias

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha informado hoy de que su formación ha solicitado esta mañana formalmente una convocatoria de junta de portavoces municipal para que todas las formaciones políticas del Ayuntamiento se unen en "defender la gestión desde Granada" del Parque de las Ciencias tras la información de que será intervenido por la Junta.

"Hay una cuestión clarísima y es que no vamos a permitir que se apueste por el centralismo sevillano, que la gestión sea controlada por quien no está en el día a día. Defendemos la gestión del equipo actual, no tiene sentido que se lleve desde Sevilla", ha dicho Cuenca, que asegura que "es verdad que hay una parte de cumplimiento legislativo pero que eso no quita que el parque tenga autonomía en su gestión".

Al PSOE lo que más le preocupa es que "es posible" que el alcalde lo supiera con antelación y "claramente ha decidido situarse en el marco del centralismo en lugar del de Granada".

"Cs y PP tendrán que decidir si están con los intereses de Granada o con los de su partido", ha insistido Cuenca, que defiende que el PSOE es, según el ROM, el grupo con potestad para pedir esa junta de portavoces al tener más de 5 concejales (Podemos-IU lo pidió ayer), por lo que tendrá que ser de obligado cumplimiento para el alcalde en un plazo no superior a la semana que viene.