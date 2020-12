El PSOE denuncia el cobro de las terrazas por adelantado a los hosteleros de Granada para 2021

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha criticado la insensibilidad de equipo de gobierno de PP y CS en Consistorio tras recordar que “antes de fin de año finaliza el plazo para que el sector de la hostelería solicite la instalación de las terrazas para 2021 y abone la tasa de Ocupación de Vía Pública para el próximo ejercicio”. El concejal del PSOE ha lamentado que el gobierno local no haya previsto ni aprobado una reducción de la tasa, e incluido una compensación para el sector por el cierre obligatorio de los establecimientos a lo largo de la pandemia, algo que sí han hecho otras capitales”.

Para el socialista, la actitud de la derecha “es de absoluta insensibilidad, con un gobierno en Granada incapaz de dar oxígeno a los sectores más afectados por la pandemia”, al tiempo que ha recordado que “no sólo no se ha adoptado ninguna medida compensatoria, sino que además le hacen tener que desembolsar por adelantado el próximo año, todo esto sin saber si podrán abrir durante los próximos meses, cuántas mesas podrán poner y un largo etcétera de incertidumbres que este gobierno no quiere ver, no atajar”.

En este sentido, ha resaltado que “es obsceno que PP y CS sigan cobrando la tasa de Ocupación de Vía Pública, pero además deja patente que la insensibilidad del equipo de gobierno están siendo tremenda con todos los negocios de la hostelería de nuestra ciudad. En definitiva, un desprecio absoluto y cada vez más mentiras que llegan a ser una auténtica ofensa”.

Cuenca ha destacado además que el problema ya no es que los negocios lleven meses sin facturar y con despidos masivos, “es que quedan por delante meses de limitaciones y restricciones, mientras el gobierno del señor Salvador es incapaz de poner sobre la mesa ni una medida de alivio”. El máximo responsable del PSOE se ha referido al hecho de que, “la única medida que han propuesto desde el Ayuntamiento ha sido instar a los hoteleros a que monten faldones y toldos unificados, en vez de proponer ayudas directas, compensaciones, e incluso una bajada de los impuestos municipales que es lo que necesita un sector que ya no puede más y se ha echado a la calle en protesta por la falta de apoyo de las administraciones”.

A juicio del ex alcalde, “la actitud del PP y CS es una auténtica ofensa, con un engaño continuo a los hosteleros, ya que han decidido mirar para otro lado y seguir cobrando como si no ocurriera nada, en un ejemplo más de que no están en la realidad”. Para concluir, Cuenca, ha condenado la actitud de la derecha que se niega a echar una mano a los sectores más afectados por esta crisis sanitaria a pesar de que cuentan con informes municipales que avalan una reducción de impuestos para ayudar a familias y autónomos”. Además, se ha referido a la dramática situación que están padeciendo los hosteleros, que en el caso por ejemplo de la calle Navas tienen que “adelantar más de ocho mil euros por la instalación de mesas cuando llevan meses con los ingresos a cero”.